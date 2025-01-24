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Федерація тенісу Австралії застерегла своїх спортсменів від виступів у Росії

Володимир Клепач — 24 січня 2025, 17:42
Федерація тенісу Австралії застерегла своїх спортсменів від виступів у Росії
Танасі Коккінакіс
Getty images

Федерація тенісу Австралії підтвердила, що радить своїм гравцям утримуватися від участі у змаганнях у Росії. Це оголошення пролунало після повідомлень про участь тенісиста Танасі Коккінакіса у виставковому турнірі в Санкт-Петербурзі наприкінці минулого року.

За даними Sydney Morning Herald, Коккінакіс зіграв на турнірі 29 листопада – 1 грудня, попри рекомендації організації. Змагання спонсорувала російська державна компанія "Газпром", яка перебуває під санкціями уряду Австралії з квітня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Tennis Australia вже кілька років публічно та приватно підтримує українських спортсменів і дотримується рекомендацій уряду щодо Росії. Ми продовжуємо закликати гравців уникати виступів у Росії", – йдеться у заяві організації.

Коккінакіс наразі входить до першої сотні одиночного рейтингу і топ-15 – парного. Разом із Ніком Кірйосом він виграв парний титул Australian Open у 2022 році, але цього року вони знялися з турніру.

Зазначимо, що професійним тенісистам із Росії та Білорусі дозволено виступати на турнірах ATP, WTA та мейджорах лише під нейтральним статусом без національних прапорів.

Танасі Коккінакіс Tennis Australia

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