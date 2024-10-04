Світоліна розповіла, чому почала грати в теніс у 3-річному віці

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, що почала займатися цим видом спорту ще у трирічному віці.

Про це вона зізналася у подкасті Сергія Притули та Антона Тимошенка.

"В три роки я почала грати. Тому що в мене є старший брат, на 9 років старший за мене, і він вже грав тоді в теніс. Мене не знали куди діти. Я десь тусувалася поруч з кортами, тренерка каже: "А чому дівчинка тут бігає?".

Тренування почалися десь у 8-9 років, такі, більш професійні. Я тренувалася з 5-ї ранку. Дві години десь. Потім бігла в школу, а після школи ще тренування в групі. Не було дитинства взагалі. Тенісне таке дитинство, коли ти подорожуєш по Україні на турніри до 12 років і там в тебе друзі, які такі ж як ти. Я не знала іншого шляху тоді", – сказала Світоліна.