Світоліна: Завжди нагадую собі, що на фронті в десять разів важче

Українська тенісистка Еліна Світоліна (31) мотивує себе боротися до кінця в матчах, коли згадує про те, які труднощі долають захисники України на передовій.

Про це вона розповіла в інтерв’ю New Voice.

"Треба багато часу приділяти психологічній підготовці. Для мене це дуже важливо, тому що кожного дня багато поганого відбувається в Україні. Треба себе налаштовувати кожен день. У мене є моя рутина, яку я роблю кожного дня, але дуже важко щось прогнозувати. Треба кожного дня себе налаштовувати на роботу, на те, що ти можеш контролювати, на свій психологічний стан, щоб була можливість працювати.

Потрібно віддаватися на 100% тій праці, яку ти робиш кожного дня для професійного спорту. Це важко. Це для всіх спортсменів, для кожного з нас, для кожного українця дуже важко. Я завжди нагадую собі, що в нас є дівчата і хлопці, які боронять нашу країну на фронті, їм в десять разів важче. Граючи десь — це для мене шанс проявити себе, як українку, щоб люди дивилися і вболівали за мене, вболівали за Україну.

Кожного разу, коли я виходжу, я представляю не тільки себе, а й свою країну. І для мене дуже важливо здобувати оці маленькі перемоги, але, мабуть, вони й великі. Хочу, щоб кожен день був наповнений приємними моментами для нашої країни", — сказала Світоліна.