Томич встановив ще один неприємний антирекорд у чоловічому тенісі

Австралійський тенісист Бернард Томич (207) встановив антирекорд турнірів серії ATP Challenger Tour, зазнавши поразки у фінальному матчі у Ферфілді (Каліфорнія, США) за 39 хвилин – 0:6, 1:6. Так швидко у фіналах турнірів цієї категорії ще ніхто не програвав.

Про це повідомляє Fox Sports.

Відзначимо, що в матчі за титул Томич поступився американцю Лернеру Тіну (124). Представник США виконал 6 ейсів і не зробив жодної подвійної помилки. Томич двічі подав навиліт, у нього було 6 подвійних. Тін реалізував 5 із 9 брейпойнтів, не давши супернику заробити жодного.

Цікаво, що Томичу належить схожий часовий антирекорд на турнірах ATP Tour, щоправда незалежно від стадій турнірів. У 2014 році він за 28 хвилин поступився Яркко Ніємінену в першому колі хардового Мастерса в Маямі – 0:6, 1:6. Це найшвидша поразка в історії матчів на рівні ATP.