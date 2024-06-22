Я ніколи не бачив такого в тенісі: Алькарас обурений новим правилом

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (3) невдоволений новим правилом, яке запровадила Асоціація професіональних тенісистів (ATP).

Про це Алькарас розповів у інтерв’ю Relevo.

"Суддя на вишці сказав мені, що запроваджено нове правило — відлік часу на подачу починається одразу після завершення розіграшу. Це погано для гравців. Я завершую розіграш біля сітки й у мене немає часу повертатися на лінію. Я навіть не кажу про те, щоб підійти до рушника. У мене навіть немає часу, щоб повернутися на лінію. Це шаленство. Я ніколи не бачив таке в тенісі", — сказав Алькарас.

За новим правилом у тенісистів тепер менше часу на подачу — відлік розпочинається не після того, як рефері оголосив переможця розіграшу, а після того, як розіграш завершився.

Нове правило наразі тестується на турнірі в Лондоні, який Алькарас залишив уже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Джеку Дрейперу (6:7, 3:6).