15-річна школярка з Індії встановила нове вікове досягнення для жіночого тенісу

15-річна Маая Раджешваран Реваті стала сенсацією на WTA 125 L&T Mumbai Open – найбільшому жіночому тенісному турнірі Індії. Отримавша вайлд-кард, вона дійшла до півфіналу, перемігши Ірину Шиманович (225), екс-31-шу ракетку світу Заріну Діяс (353) та Мей Ямагучі (285).

Раджешваран Реваті стала першою тенісисткою, народженою 2009 року, яка дісталася до цієї стадії турніру такого рівня. Далі вона зустрінеться з п'ятою сіяною Жиль Тайхманн (117).

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Для Раджешваран Реваті це проривний турнір: до цього вона не грала проти тенісисток із топ-300. Проте її агресивний стиль і потужні удари допомогли їй обігрувати досвідчених суперниць. Вона почала грати у теніс у вісім років, а у 10 вирішила стати професіоналкою.

Маючи амбіції стати першою ракеткою світу, спортсменка цього року переїжджає до академії Рафи Надаля на Майорці. Її кумир – Саня Мірза, єдина індійська тенісистка, яка входила до топ-100 рейтингу WTA.

Раджешваран Реваті також планує виступати на юніорських турнірах Grand Slam та переходити до змагань WTA-туру швидше, ніж очікувала.