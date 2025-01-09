З басейну – у вогонь: срібний призер Олімпіади став пожежником

Пітер Тіммерс, бельгійський плавець, який здобув срібну медаль на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, здивував своїх фанатів несподіваною новиною.

Дев'ять років після його легендарного запливу світ колишнього спортсмена кардинально змінився – Тіммерс став пожежником.

Після завершення професійної кар'єри наприкінці 2020 року Тіммерс, як і багато інших атлетів, поставав перед питанням: що далі? Пошук нового покликання не зайняв у нього багато часу, адже свою майбутню професію йому підказала дружина.

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У своєму Instagram Пітер поділився історією, як прийшов до рішення приєднатися до пожежної служби.

"Кілька років тому моя дружина запропонувала мені стати пожежником. На той момент це здавалося чимось далеким від моєї спортивної кар’єри та моєї освіти в галузі будівництва," – написав спортсмен.

Однак ідея не полишала його думок, і з часом Тіммерс усвідомив, що ця робота ідеально відповідає всім його критеріям.

"Я зрозумів, що хочу допомагати людям та працювати в команді, як і в спорті. Це те, що приносить мені задоволення," – зізнався він.

Тепер його нове амплуа офіційно підтверджене, і ексспортсмен радо вітає всіх словами: "Пожежник Тіммерс до ваших послуг!"