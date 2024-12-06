За крок від квіткової церемонії: Гераскевич – про найкращий результат сезону
Український скелетоніст Владислав Гераскевич оцінив результат на етапі Кубку світу зі скелетону в німецькому Альтенберзі.
Про це спортсмен розповів в Instragram.
За підсумками двох заїздів Владислав Гераскевич показав час 1:54,14. Його сьоме місце – наразі найкращий результат у сезоні для українця.
"Гонка Кубка світу в німецькому Альтенберзі завершилася для нас 7-м місцем, що стало найкращим результатом цього змагального сезону. Попри складні погодні умови, вдалося продемонструвати досить стабільні заїзди й бути на крок від квіткової церемонії.
Ця гонка стала екватором сезону Кубка світу 2024/2025, і попереду залишається лише 4 гонки. На даний момент у загальному рейтингу Кубка світу займаємо 5-те місце.
Пишаюсь тим, що представляю Україну на міжнародній спортивній арені, і дякую вам за вашу підтримку", – розповів Гераскевич.
Наступний етап відбудеться за тиждень на латвійському треку в Сігулді.