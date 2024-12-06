За крок від квіткової церемонії: Гераскевич – про найкращий результат сезону

Український скелетоніст Владислав Гераскевич оцінив результат на етапі Кубку світу зі скелетону в німецькому Альтенберзі.

Про це спортсмен розповів в Instragram.

За підсумками двох заїздів Владислав Гераскевич показав час 1:54,14. Його сьоме місце – наразі найкращий результат у сезоні для українця.

"Гонка Кубка світу в німецькому Альтенберзі завершилася для нас 7-м місцем, що стало найкращим результатом цього змагального сезону. Попри складні погодні умови, вдалося продемонструвати досить стабільні заїзди й бути на крок від квіткової церемонії.

Ця гонка стала екватором сезону Кубка світу 2024/2025, і попереду залишається лише 4 гонки. На даний момент у загальному рейтингу Кубка світу займаємо 5-те місце.

Пишаюсь тим, що представляю Україну на міжнародній спортивній арені, і дякую вам за вашу підтримку", – розповів Гераскевич.