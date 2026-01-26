Данська влада відмовила колишній росіянці у громадянстві попри золото на ЧЄ

Чемпіонка Європи з ковзанярського спорту Софія Торуп (Просвірнова) не зможе виступити на зимових Олімпійських іграх-2026 через відмову Данії надати їй громадянство у прискореному порядку.

Про це каже сама спортсменка у соціальних мережах.

Ковзанярка, яка до 2022 року представляла Росію під прізвищем Просвірнова, розпочала зміну паспорта після заміжжя з данським ковзанярем Віктором Торупом. Попри успішну кваліфікацію на Ігри, місцева влада заблокувала спрощення процедури натуралізації.

Сама Торуп пояснила рішення данських чиновників їхнім небажанням залучати іноземців для розвитку національного спорту:

"Мені пояснили це тим, що хотіли б розвивати цей вид спорту з нуля, з данськими ковзанярами на данській землі, і що росіянку не вважатимуть хорошим прикладом для наслідування для молодого покоління".

З 2015 по 2022 рік Просвірнова здобула для Росії 4 медалі на чемпіонатах світу та 18 нагород на чемпіонатах Європи.

11 січня 2026 року спортсменка виборола для Данії першу в історії золоту медаль у мас-старті на чемпіонаті Європи в польському Томашуві-Мазовецькому. Софія фінішувала з результатом 8:39.72, випередивши італійку Франческу Лоллобріджиду.