Хайповий турецький стрілок з Олімпіади в Парижі став зіркою кіно

Турецький стрілок Юсуф Дікеч після успішного виступу на Олімпіаді-2024 отримав несподівану пропозицію – знятися в кіно. Його образ, який став вірусним у мережі, привернув увагу не лише спортивних фанатів, а й кіновиробників.

Дікеч прославився завдяки своєму хладнокровному вигляду під час змагань у міксті з Севвалою Ілайдою Тархан на дистанції 10 метрів, де він завоював срібну медаль. Його стійка із руками в кишенях під час вирішального пострілу стала символом абсолютного спокою та впевненості.

Юсуф, який є колишнім унтерофіцером турецької жандармерії, вже неодноразово вигравав чемпіонати світу та Європи зі стрільби з пістолета. Але саме після Олімпіади його популярність вийшла за межі спортивного світу.

Стримінгова платформа SkyShowtime вирішила використати цей образ у своєму новому серіалі "День шакала". У серіалі йдеться про протистояння замовного вбивці та спецагента. За сюжетом, персонаж головного героя, якого грає Едді Редмейн, ховається під особистістю турецького стрілка Юсуфа Дікеча.

Цікаво, що Юсуф фактично зіграв самого себе, хоча не брав безпосередньої участі у зйомках. Його образ став ключовим елементом промо-ролика серіалу. Всього за добу трейлер з Дікечем зібрав понад мільйон переглядів.

Фанати захоплено обговорюють цю несподівану трансформацію олімпійського спортсмена у зірку серіалу. Сам Дікеч поки що не коментував свою нову популярність у кінематографічному світі, але очевидно, що його образ тепер асоціюється не лише зі спортом, а й із загадковою кінематографічною історією.