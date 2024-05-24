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Чемпіон Стрільба

Кобзарук завоював історичну бронзу на чемпіонаті Європи

Станіслав Лисак — 24 травня, 19:47
Кобзарук завоював історичну бронзу на чемпіонаті Європи

Український стрілець Андрій Кобзарук завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що триває в італійському Лонато. Для України ця медаль стала першою в одиночних чоловічих змаганнях з 1999 року.

У дебютному фіналі такого рівня українець завершив турнір третім у скіті. Чемпіоном став німець Свен Корте, срібло отримав росіянин Анатолій Сємєненко.

На жаль, Кобзарук не зумів здобути олімпійську ліцензію, яка розігрувалася між найкращими спортсменами, які не вибороли квоту.

Андрій Кобзарук

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