Кобзарук завоював історичну бронзу на чемпіонаті Європи

Український стрілець Андрій Кобзарук завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби, що триває в італійському Лонато. Для України ця медаль стала першою в одиночних чоловічих змаганнях з 1999 року.

У дебютному фіналі такого рівня українець завершив турнір третім у скіті. Чемпіоном став німець Свен Корте, срібло отримав росіянин Анатолій Сємєненко.

На жаль, Кобзарук не зумів здобути олімпійську ліцензію, яка розігрувалася між найкращими спортсменами, які не вибороли квоту.