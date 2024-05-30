Під час обстрілу Харкова загинула колишня веслувальниця Скрипань

Під ракетного обстрілу Харкова 25 травня загинула колишня веслувальниця Оксана Скрипань.

Про це повідомляє Федерація академічного веслування України.

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Скрипань, як була кандидатом у майстри спорту України, працювала в гіпермаркеті Епіцентр, який постраждав від прильоту. У Харкові Оксана займалася веслуванням під керівництвом Михайла Золотарського та Сергія Дементьєва. Також тренувалася в Києві в Олександра Горового та Олега Кореницького.

Останнім часом Скрипань працювала в гіпермаркеті Епіцентр і в день обстрілу була на зміні. У неї залишилася донька Даша.