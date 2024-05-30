Під час обстрілу Харкова загинула колишня веслувальниця Скрипань
Під ракетного обстрілу Харкова 25 травня загинула колишня веслувальниця Оксана Скрипань.
Про це повідомляє Федерація академічного веслування України.
Скрипань, як була кандидатом у майстри спорту України, працювала в гіпермаркеті Епіцентр, який постраждав від прильоту. У Харкові Оксана займалася веслуванням під керівництвом Михайла Золотарського та Сергія Дементьєва. Також тренувалася в Києві в Олександра Горового та Олега Кореницького.
Останнім часом Скрипань працювала в гіпермаркеті Епіцентр і в день обстрілу була на зміні. У неї залишилася донька Даша.