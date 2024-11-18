Росія знищила спортивну школу №2 відділення академічного веслування в Ладижині

У ніч на понеділок, 18 листопада, у Ладижині в результаті ракетної атаки російських загарбників була знищена спортивна школа №2 відділення академічного веслування.

Про це у соціальних мережах повідомив НОК України.

"Два елінги, збудовані протягом років відданими тренерами та батьками юних веслувальників, згоріли. Дитячі роздягальні та спортивний зал перетворені на руїни. Вчергове нагадуємо, що #RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", - йдеться в заяві НОК.

Нагадаємо, що у нас на сайті можна ознайомитися з матеріалом про Івана Лавренюка, учасника збірної України на Іграх Нескорених. Він розповів про втрату зору на війні, реабілітацію та плани у спорті.