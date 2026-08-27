Збірна України з технологічного спорту пройшла національні збори за підтримки BTN Foundation

В Івано-Франківській області відбулися Національні навчально-тренувальні збори Збірної України з технологічного спорту. Це був головний етап підготовки команди до міжнародних стартів, який організувала Федерація технологічного спорту України. Захід відбувся в серпні за підтримки BTN Foundation.

Технологічний спорт розвиває навички, що безпосередньо визначають ефективність сучасних безпілотних систем. Спортсмени змагаються у керуванні дронами, точності виконання польотних завдань і роботі з апаратним забезпеченням, поєднуючи інженерну підготовку зі швидкістю реакції та вмінням діяти в умовах, наближених до реальних.

Протягом шести днів інтенсивну програму підготовки проходили понад 70 найкращих спортсменів, інструкторів і тренерів у дисциплінах дрон-рейсинг, перегони FPV-дронів з навантаженням, важкий авіадроп, легкий авіадроп та виконання місій НРК. Учасники тестували новітні технології, слухали лекції, відпрацьовували практичні сценарії та командну взаємодію. Збори мали на меті підвищити технічну підготовку національної збірної та удосконалити навички керування безпілотними системами.

"Ці збори показали рівень, до якого дійшов український технологічний спорт за короткий час. Ми зібрали разом пілотів, інженерів і тренерів та дали їм майданчик для роботи з реальними завданнями. За результатами відбору визначили тих, хто поїде захищати кольори країни за кордоном, і попереду на команду чекають серйозні міжнародні старти, до яких вона наполегливо готувалася", — коментує Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України.

До участі також запросили представників провідних українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Долучилися виробники технологічних рішень, державні установи та стратегічні партнери Федерації технологічного спорту України.

За результатами зборів було сформовано склад національної команди для участі у міжнародних змаганнях:

British Army Tactical Drone Competition (BATDC) — тактичні змагання Британської армії з безпілотних систем;

Military International Drone Racing Tournament (MIDRT UK 2026) — міжнародний військовий турнір з перегонів дронів.

За підсумками відбору також було визначено чотирьох найкращих пілотів, які представлятимуть Україну на міжнародній арені.

"Ці збори показали, наскільки швидко зростає український технологічний спорт і скільки людей стоять за його розвитком. За кожним дроном і кожним технічним рішенням стоять пілоти, інженери й тренери, які формують нову спортивну культуру в Україні – і це дуже надихає", — зазначає Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

BTN Foundation працює на перетині спорту, інклюзії та рівних можливостей і підтримує ініціативи, які поєднують спортивний розвиток із суспільною цінністю, розвивають адаптивний спорт та формують культуру чесної гри. Співпраця BTN Foundation із Федерацією технологічного спорту України стала першим кроком у реалізації місії фонду. BTN Foundation має намір підтримувати федерацію та її спортивні програми на довгостроковій основі.