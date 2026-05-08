Заради відновлення побратимів: як ветерани МХП долучаються до забігів MHP Run4Victory

8 травня 2026, 10:00
Олександр Мафтіор — ветеран і працівник Вінницької птахофабрики

16–17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний MHP Run4Victory Київ марафон від МХП, Благодійного фонду "МХП-Громаді" та спортивного організатора NewRun. Уперше від початку повномасштабної війни центральні вулиці столиці відкриють для масштабного марафону. 100% коштів із реєстрацій та донатів організатори передадуть на протезування ветеранів у Protez Foundation.

Підтримка військових, ветеранів та їхніх родин — один із ключових напрямів роботи МХП та БФ "МХП-Громаді". Із 2023 року компанія розвиває програму "МХП Поруч", яка забезпечує індивідуальний супровід, комплексну підтримку військових, ветеранів та їхніх родин: лікування, реабілітацію, психологічну допомогу, професійну адаптацію та супровід захисників після повернення з війни.

Частиною цієї підтримки стали благодійні забіги MHP Run4Victory. За три роки ініціатива об'єднала тисячі людей: лише минулого року до стартів долучилися понад 7500 учасників.

Серед них — і самі ветерани МХП, які після поранень повернулися до роботи та сьогодні через спорт допомагають іншим побратимам адаптуватися до нового життя.

У 2025 році до благодійних забігів доєдналися понад 7500 учасників

Олександр Мафтіор — ветеран і працівник Вінницької птахофабрики. Із перших місяців великої війни він став сапером, а у 2022 році підірвався на міні під час контрнаступу на південному напрямку. Після лікування та протезування Олександр повернувся до роботи в компанії, працює інструктором-методистом у тренажерному залі та допомагає ветеранам з інвалідністю адаптуватися до фізичних навантажень.

Ще одна історія — Дмитра Лікаря, ветерана штурмової бригади Нацгвардії. Після важкого поранення та ампутації він пройшов складний шлях відновлення, повернувся до роботи на новому адаптованому для нього робочому місці. Він регулярно бере участь у забігах компанії у різних містах України — зазвичай проходить інклюзивний маршрут "Люди Титани". А у 2025 році під час MHP Run4Victory посів перше місце у двох містах:

— Я знаю, що таке поранення та ампутація. А також, що таке очікувати протезування. Цього року мета забігів особливо значуща для мене — я хочу привернути увагу до того, наскільки важливо гуртуватися навколо благодійності та підтримки ветеранів. Особливо, коли йдеться про їхнє протезування.
Дмитро Лікар, ветеран та працівник МХП

Інший ветеран МХП — Олександр Шумлянський. Під час бойових дій у 2023 році він отримав важке поранення та повністю втратив зір. Для нього створили адаптоване робоче місце та забезпечили необхідними інструментами. Олександр займається спортом, бере участь у ветеранських змаганнях і навчається на масажиста.

"Підтримка ветеранів для нас — це системна робота у межах програми "МХП Поруч". Йдеться не лише про протезування, а про повернення людини до активного життя — через рух, адаптивний спорт та командний дух. Благодійні забіги MHP Run4Victory — частина цієї системи: тут кожна реєстрація та участь допомагають ветеранам відновитися і знову відчути опору", — Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.
Олександр Шумлянський – ветеран Збройних сил України родом із Вінниччини

Для багатьох ветеранів MHP Run4Victory став не лише спортивною подією, а середовищем підтримки та відновлення. Тут вони повертаються до фізичної активності, спілкуються між собою та мотивують інших не зупинятися після травм.

