Забіг MHP Run4Victory: 100% коштів — на протезування для ветерана Євгена

Євген Пугачов втратив обидві ноги на війні. Сьогодні він адаптується до нового етапу життя і хоче пройти протезування. Саме заради цього 16–17 травня у центрі столиці тисячі людей об'єднаються на благодійний MHP Run4Victory Київ марафон.

Євген Пугачов народився у Бердянську, згодом переїхав до Києва. Працював у сфері пасажирських перевезень. Робота займала весь час, тож на життя поза цим — не залишалося. Ветеран зауважує, що зараз жалкує про це.

Єдине хобі чоловіка — хокей. У рідному місті не було секції, але він знаходив можливість виходити на лід, особливо коли замерзало море. Каже, що катався добре і досі пам'ятає це відчуття руху.

Євген пішов служити у 2023 році, у 51 рік. Він потрапив до 44-ї окремої механізованої бригади, у медичну роту. Працював водієм-санітаром, евакуйовував поранених із передової. Служив на харківському напрямку, після ротації — на донецькому.

Поранення отримав неподалік Костянтинівки. Група натрапила на міну: двоє поратимів загинули на місці, Євген отримав важкі поранення. Тривала евакуація, стабілізаційні пункти, реанімації — цей період він майже не пам'ятає.

"Я заново вчився сидіти, потім — плавати. Без ніг це по-іншому. Заняття спортом починав з базових навантажень і досі повертаю контроль над тілом. Це наближає мене до цілі — жити самостійно, — розповідає ветеран. — Зараз я вчуся грати в парахокей".

Щоб допомогти Євгену стати на ноги — 16–17 травня у центрі столиці відбудеться благодійний марафон MHP Run4Victory Київ марафон. Уперше від початку повномасштабної війни центральні вулиці міста відкриють для забігу.

Усі 100% коштів з реєстрацій і донатів — передають у Protez Foundation, де Євген проходитиме протезування. Він один із тих, чиє відновлення стане можливим завдяки цій підтримці.

"MHP Run4Victory — це про людей, які об'єднуються навколо відновлення. Ми хочемо, щоб якомога більше ветеранів отримали шанс повернутися до активного життя. Кожна реєстрація і донат — це реальний внесок у протезування українських ветеранів. Історії, як у Євгена, показують, наскільки ця тема важлива, — зазначив Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП.

Як долучитися до MHP Run4Victory

Перейдіть на сторінку марафону Оберіть дистанцію (2/5/10/21/42 км, Рet-friendly (500 м), дитячі забіги (100/300/500 м), онлайн та інклюзивна — "Люди Титани". Зареєструйтесь та виходьте на старт у центрі Києва або онлайн в Україні чи за кордоном.

Також можна долучитися донатом.

Для корпоративних команд від 10 учасників діє знижка 15%. Щоб отримати — пишіть [email protected]. Участь для дітей, військових, ветеранів і людей з інвалідністю — безкоштовна, реєстрація: [email protected].

Участь у забігу — це простий крок, який напряму впливає на відновлення ветерана Євгена. І, можливо, саме ваша участь допоможе йому зробити наступний — уже на протезі.