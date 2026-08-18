5 принципів сильної команди, що об'єднує "Шахтар" і "Азов"
На футбольному полі результат залежить не лише від майстерності окремих гравців. Потрібна команда, у якій кожен знає свою роль, довіряє іншим і працює заради спільної мети.
Для військового підрозділу ці принципи мають зовсім іншу вагу та ціну. Порівнювати футбол із війною недоречно. Однак спорт і військо справді об'єднують дисципліна, постійна підготовка, відповідальність і підтримка своїх. На цих цінностях будується співпраця ФК "Шахтар" і 1-го корпусу НГУ "Азов".
Спільний результат важливіший за особистий
Гол, забитий одним футболістом, готує вся команда. Хтось розпочинає атаку, хтось віддає передачу, а хтось відтягує суперника.
У війську успіх також залежить від злагодженості бійців, командирів, медиків, зв'язківців, водіїв та інших фахівців. Кожен відповідає за свою частину спільної роботи.
Кожен знає свою роль
Захисник розуміє свою зону відповідальності, а нападник знає, коли завершувати момент, а коли – віддати передачу. Так само у військовому підрозділі важливо розуміти своє місце в системі та мати змогу покластися на інших.
Підготовка не закінчується після перемоги
Навіть титулована команда тренується перед кожним матчем. Попередні перемоги не скасовують потреби підтримувати форму, виправляти помилки й опановувати нові тактичні рішення.
Для військових постійна підготовка є частиною служби. Навички потрібно не лише здобути, а й довести до автоматизму.
Після травми допомагають повернутися
Відновлення футболіста після травми може тривати місяцями. Для поранених військових цей шлях значно складніший. Адаптивний спорт дає змогу тренуватися з урахуванням стану здоров'я, бачити власний прогрес і залишатися частиною команди.
Співпраця "Азову" та "Шахтаря" передбачає розвиток адаптивного й реабілітаційного спорту, тренування та майстер-класи для військових.
Своїх підтримують і поза полем
Команда не перестає існувати після фінального свистка. Партнерство охоплюватиме:
- Спортивні програми для військовослужбовців.
- Адаптивні тренування для поранених і ветеранів.
- Допомогу родинам захисників та програми для дітей.
Спорт як частина підтримки військових
1-й корпус НГУ "Азов" уже проводить спортивні заходи для військовослужбовців. Вони допомагають підтримувати фізичну форму, зустрічатися з побратимами поза службою та знову відчувати азарт командної гри.
Від турнірів до постійної співпраці
Наприкінці січня у Кубку 1-го корпусу НГУ "Азов" із футзалу взяли участь 22 команди. У травні AZOV 12 CUP об'єднав ще 16 команд.
Партнерство із ФК "Шахтар" має розвинути цей напрям: від окремих турнірів – до регулярних тренувань, адаптивного спорту та спільних заходів.
Стежити за ініціативами 1-го корпусу НГУ "Азов" можна на офіційному сайті azov.army.