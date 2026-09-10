Як убезпечити підлітків у геймінгу: Федерація кіберспорту долучилась до кампанії Дія.Освіта

Федерація кіберспорту України (UESF) долучилась до освітньої кампанії Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта, спрямованої на підвищення цифрової безпеки підлітків. Ініціативу приурочили до початку нового навчального року.

UESF долучилася до поширення освітнього гайду "Гієна Гігієна про PEGI: як розібратися у вікових позначках в онлайн-іграх".

Матеріал допомагає підліткам і батькам краще орієнтуватися у вікових обмеженнях та особливостях контенту в комп'ютерних іграх.

Гайд пояснює, як працює система PEGI, що використовується більш ніж у 35 країнах, зокрема в Україні. Вікові позначки 3, 7, 12, 16 або 18 років визначають не складність гри, а те, наскільки її контент відповідає певній віковій категорії.

Поруч із віковою цифрою можуть розміщуватися спеціальні піктограми, які попереджають про потенційно небезпечний або чутливий контент. Серед них — насильство, нецензурна лексика, покупки за реальні гроші, механіки тиску або можливість спілкування з іншими користувачами.

Перевірити інформацію про конкретну гру батьки можуть за допомогою безоплатного PEGI App. Застосунок містить базу ігор, фільтри та покрокові інструкції щодо налаштування батьківського контролю.

Окремий матеріал кампанії "Гієна Гігієна веде стрім: онлайн-безпека у геймінгу" присвячений ризикам, із якими підлітки можуть стикатися під час користування ігровими платформами. Мова йде про фальшиві запрошення до тестування ігор, пропозиції "безкоштовних" скінів та ігрової валюти, фішингові повідомлення від нібито служб підтримки, цькування в чатах, грумінг, а також шантаж особистими фотографіями чи дипфейками.

В UESF повідомили, що окремо працюють над питанням інтеграції української мови в PEGI App.

"Мільйони підлітків щодня проводять час в онлайн іграх, і серед завдань федерації зробити це середовище зрозумілим та безпечним для них і для їхніх батьків. Ми готові і надалі підключати експертизу до подібних ініціатив, зокрема супроводжувати процес українізації PEGI App, щоб цей інструмент був доступний кожній українській родині рідною мовою", — зазначив президент UESF Максим Кріппа.

Повний гайд "Гієна Гігієна про PEGI" доступний на платформі Дія.Освіта.