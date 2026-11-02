WhiteBIT та Svitolina Foundation запускають програму підтримки українських тенісних талантів

Уже наприкінці жовтня перші 10 талановитих українських тенісисток розпочали безоплатну професійну підготовку в Іспанії в рамках програми WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency. Програма стане першим кроком у довгостроковій ініціативі з розвитку українського тенісу

Криптобіржа WhiteBIT спільно з Фондом Еліни Світоліної "Svitolina Foundation" оголосили про запуск спільної соціальної ініціативи WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency - міжнародної програми професійної підготовки для талановитих українських тенісистів віком від 12 до 16 років.

Першими учасниками програми стали 10 українських гравчинь, які входять до топ-20 національного рейтингу у своїх вікових категоріях. Протягом майже 3 місяців юні спортсменки проходитимуть інтенсивну підготовку в Іспанії під керівництвом досвідчених міжнародних тренерів, серед яких відома іспанська тренерка Марія Хосе Льорка Понс. Перший набір стартував 26 жовтня 2026 року. Участь у програмі повністю безоплатна для тенісисток, всі витрати покриває Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group. Загалом протягом року заплановано чотири набори учасників.

Розвиток попри війну

Повномасштабна війна суттєво вплинула на можливості професійної підготовки молодих українських спортсменів. Постійні обстріли, повітряні тривоги, відключення електроенергії ускладнюють регулярні тренування й підготовку до міжнародних змагань. Тому за ініціативи Володимира Носова WhiteBIT взяла на себе організацію підготовки юних тенісисток, щоб вони могли продовжувати тренування та розвиватися у професійному спорті.

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency покликана створити для перспективних українських тенісисток стабільні та безпечні умови підготовки, забезпечити доступ до міжнародної тренерської експертизи й допомогти продовжувати рух до професійного спорту незалежно від зовнішніх обставин та фінансових можливостей. До реалізації програми також долучилася ГО "Тризуб".

"Ми хочемо, щоб талановиті українські діти мали доступ до професійної підготовки незалежно від фінансових можливостей їх родин чи обставин, у яких вони опинилися, - зазначає Володимир Носов, засновник та президент фінтех-екосистеми W Group, до якої входить криптобіржа WhiteBIT. - Наша мета - системно підтримувати молодих українських спортсменів, щоб у майбутньому Україна мала потужну плеяду тенісистів, здатних представляти нашу державу на найпрестижніших світових турнірах і боротися за найвищі нагороди".

Однією з складових програми стане особиста участь Еліни Світоліної - найуспішнішої спортсменки в історії українського тенісу та екс-третьої ракетки світу за рейтингом WTA, бронзової призерки Олімпійських ігор у Токіо та глобальної амбасадорки WhiteBIT. Пройшовши шлях від юніорських змагань до найвищого рівня професійного тенісу, вона добре розуміє, наскільки важливими для молодих спортсменів є якісна підготовка, сильні наставники та міжнародний досвід. Еліна Світоліна долучиться до підготовки спортсменок: відвідуватиме тренування, спілкуватиметься з учасницями та ділитиметься досвідом виступів на найвищому міжнародному рівні.

"Коли мені було 12 років, я переїхала до Харкова, де знайшла підтримку й умови для професійного зростання. Я добре пам'ятаю, наскільки важливо було мати поруч людей, які вірили в мене та допомагали рухатися вперед, - говорить Еліна Світоліна. - Сьогодні я щаслива, що разом із WhiteBIT ми можемо дати таку можливість юним українським тенісистам. У цей важкий для України час ми хочемо, щоб вони могли зосередитися на тенісі, не хвилюючись про умови, в яких живуть і тренуються. А їхні батьки - бути спокійними за дітей попри всі складнощі, з якими стикаються їхні родини".

Професійна підготовка та міжнародні тренери

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency проходитиме в Іспанії. За підтримки WhiteBIT учасниці отримають можливість протягом майже трьох місяців тренуватися в професійному спортивному середовищі, працювати з міжнародними фахівцями та зосередитися на своєму спортивному розвитку.

Підготовку спортсменок очолить Марія Хосе Льорка Понс, колишня професійна тенісистка, яка має понад 30 років тренерського досвіду. Протягом своєї спортивної кар'єри вона представляла Іспанію на міжнародних змаганнях, зокрема турнірах Grand Slam та Олімпійських іграх. Як тренерка працювала зі спортсменками, які входили до топ-30 світового рейтингу WTA. Саме під її керівництвом проходитиме тренувальний процес: вона відповідатиме за професійну підготовку учасниць та їхній розвиток протягом програми.

Програма орієнтована на перспективних тенісисток, які вже демонструють високі результати на національному рівні та мають потенціал для подальшого професійного розвитку. Вона передбачає комплексний підхід до розвитку спортсменок: роботу над технікою й тактикою гри, фізичною формою, витривалістю та іншими складовими, необхідними для переходу від юніорського до професійного тенісу.

До першого набору потрапили спортсмени з різних областей України - Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Дніпропетровської, Волинської, Одеської та Львівської.

"Такі програми мають особливе значення для юних українських спортсменів. Через війну діти стикаються з додатковими труднощами. Саме тому можливість долучитися до міжнародної програми, тренуватися з новими партнерами, отримувати професійний зворотний зв'язок і зануритися в іншу спортивну культуру є надзвичайно цінною", - говорять батьки Марії Джур з Ужгороду, учасниці WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency.

"Найважливіше для нас у WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency - можливість регулярно тренуватися на високому рівні. Це міжнародний досвід, нові знання та тренування в сильній команді. Мета нашої доньки стати першою ракеткою світу, і ми віримо, що ця програма допоможе зробити ще один крок до неї", - діляться батьки юної тенісистки Іванни Пентелюк з Івано-Франківщини.

WhiteBIT x Svitolina Foundation Llorca Pons Tennis Residency стане першою ініціативою WhiteBIT в межах довгострокової підтримки дитячого тенісу. Її мета створювати нові можливості для професійного розвитку молодих спортсменів і допомагати виховувати наступне покоління українських тенісистів, які представлятимуть Україну на провідних міжнародних турнірах.

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Про WhiteBIT

WhiteBIT - провідна глобальна криптобіржа за трафіком і одна з найвідоміших у світі продуктових ІТ-компаній, що має українське коріння. WhiteBIT входить до фінтех-екосистеми W Group, яка налічує понад 40 мільйонів клієнтів зі 150 країн та впроваджує передові Web3-рішення для бізнесу, благодійності та державних ініціатив. Компанія є партнером Visa, FACEIT, lifecel, Києво-могилянської академії, футбольних клубів "Барселона" та "Ювентус", Національної збірної команди України з футболу та Жіночої збірної з тенісу.

Про Svitolina Foundation

Svitolina Foundation - благодійна організація найуспішнішої спортсменки в історії українського тенісу Еліни Світоліної, яка з 2019 року розвиває спорт, зокрема теніс, підтримує молоді таланти та представляє Україну на міжнародній арені. Місія Фонду - створювати можливості для майбутніх поколінь, використовуючи спорт як потужний інструмент позитивних і сталих змін.