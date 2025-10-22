ВЗБІРНА святкує 100 000 підписників на YouTube

YouTube-канал ВЗБІРНА, головний проєкт про національну збірну України з футболу, який належить VBET Ukraine, подолав позначку у 100 000 підписників.

За чотири роки існування канал став провідним джерелом контенту про головну футбольну команду країни - аналіз матчів, інтерв'ю з гравцями команди, репортажі з усіх зборів та тренувань, уважне спостереження за кожним учасником збірної України та огляд їх успіхів.

Команда проєкту забезпечує повний інформаційний супровід усіх матчів збірної України, УПЛ, Кубка України, участь українських клубів у єврокубках та інших турнірів. Канал також запустив футбольно-розважальне шоу з грою в "Еліас" за участю відомих українських зірок.

"Ми не обмежуємося лише національною збірною, — розповідають у команді проєкту. — Футбол об’єднує українців у різні часи й за будь-яких обставин. Це гра, що дарує радість, надію та відчуття спільності. ВЗБІРНА створена, щоб підтримувати цю місію — розповідати історії українського футболу й ділитися емоціями, які нас об’єднують. Тому ми висвітлюємо все, що пов’язано з українським футболом, від молодіжної збірної до футзалу. Сьогодні кожне наше відео має десятки цитувань і стає інформаційним приводом у спортивних медіа".

Над контентом каналу працює велика продакшн-команда операторів, монтажерів, звукорежисерів, редакторів, режисерів трансляцій, відеорежисерів, продюсерів, сценаристів і медіапродакшн-менеджерів. Її склад може змінюватися - в залежності від масштабу поставлених задач зйомки можуть проводитись як одним ведучим та оператором, так і великою командою, де задіяно понад 30 людей.

У VBET Ukraine кажуть, що інвестиції у проєкт ВЗБІРНА дають можливість безпосередньо взаємодіяти з фанатами українського футболу. Як преміум-спонсор Національної збірної, компанія має ексклюзивний доступ до гравців та тренувального процесу. Унікальний контент зміцнює емоційний зв’язок із аудиторією та підвищує впізнаваність бренду.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.