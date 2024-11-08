Вперше в історії ветеранського спорту: 10 листопада кіберспортивна збірна українських захисників зіграє в США

Напередодні Дня ветеранів США, 10 листопада, відбудеться міжнародний благодійний шоу-матч з Call of Duty: Black Ops 6, де вперше в історії ветеранського кіберспорту пліч-о-пліч зіграють ветерани України та Сполучених Штатів Америки. Подія пройде у рамках онлайн-акції Gamers and Guardians, мета якої привернути вшанувати захисників та увагу громадськості до можливості використання ігор для полегшення соціальної адаптації та підтримки ментального здоров’я ветеранів.

Українську сторону в шоуматчі представляє команда Федерації комп'ютерних технологій та спорту UA Forces, у складі якої чемпіони та призери міжнародних та світових змагань- Євгеній Омельчук, Олександр Катаула, Микола Заріцький та Сергій Мицик, які вже прибули та проводять спільні міжнародні тижневі тренування в США за підтримки компанії Apercon. У захисників вже є досвід участі в спортивних змаганнях для ветеранів в США, і золото на "Іграх Нескорених".



Трансляція буде доступна на топовому кіберспортивному ресурсі Twitch 10 листопада о 16:00 (за тихоокеанським літнім часом). Усі пожертви та підписки, зібрані під час трансляції, будуть перераховані до призового фонду події та фонду The Call of Duty Endowment і Warrior GMR Foundation на потреби ветеранів.

Організаторами заходу стали Warrior GMR Foundation, August Interactive та WePlay Studios та Федерація компʼютерних технологій і спорту України, яка зараз активно розвиває напрямок професійної орієнтації та підтримки ментального здоровʼя підлітків та ветеранів.

"Ми пишаємося бути частиною цієї важливої ​​події. Як компанії з українським походженням, для WePlay Studios важливо підтримувати ініціативи з підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються військові після повернення із зони бойових дій.

Сила ігор долає кордони, зміцнюючи спільноту та підтримуючи психічне здоров’я. Ігри об'єднують людей з різним походженням. Цей захід демонструє навички ветеранів у грі та житті та має на меті створити безпечний простір для того, щоб усі могли зібратися разом, відзначити цей особливий день і вшанувати захисників", — коментує Юра Лазебніков, СЕО і співзасновник WePlay Studios.

Відеоігри довели свою ефективність у допомозі військовослужбовцям із посттравматичним стресовим розладом та психічними розладами. Комп’ютерні ігри здатні зменшити симптоми тривоги та депресії до 50% серед ветеранів, головним чином шляхом покращення соціальних зв’язків і безпечного відволікання від стресових факторів

В українській практиці Федерація комп'ютерних технологій та спорту спільно з Національним Інститутом фізичного виховання і спорту України та за підтримки групи компаній Apercon в рамках спільних проєктів досліджують шляхи використання кіберспорту для покращення ментального здоровʼя ветеранів, професійної орієнтації та допомоги в подальшому працевлаштуванні, пошуку та реалізації талантів та професійних можливостей.

"Кіберспорт сьогодні відкриває вікно можливостей для кожного, - говорить СЕО Apercon Анна Радченко. - Цим матчем ми хочемо подякувати ветеранам, захисникам справедливого та демократичного світу, підтримати ветеранську спільноту і показати що незалежно від віку, статі, особливостей розвитку, соціальних можливостей та обставин, кожен ветеран або підліток сьогодні може отримати нову професію, нове дружнє комʼюніті та ментальну підтримку. Все що потрібно - це мотивація та готовність присвячувати час кіберспорту і вже через рік або два кожен може стояти так само на одній з найпрестижніших кіберспортивних сцен Лос-Анджелесу".

Під час міжнародного шоу-матчу Games and Guardians підписаний меморандум між WePlay Studios та Федерацією комп'ютерних технологій та спорту України про розвиток кіберспортивних проєктів в галузі підтримки професійної орієнтації, ментального здоровʼя, гендерної рівності та відповідальної гри.

"Від себе та від всієї команди UA Forces Team щире дякую команді Федерації компʼютерних технологій і спорту України та Apercon, - розповідає капітан ветеранської команди UA Forces Євген Омельчук, - адже здійснюються мрії, навіть ті, які колись були нереальними. Вірю, що разом нам під силу вивести ветеранський кіберспорт на новий світовий рівень і дати мотивацію та можливість кожному ветерану відкрити для себе нове спортивне майбутнє.

Радий бути частиною цієї історії. Вчора відвідали WePlay Studios, це саме та студія, яка колись організовувала турніри по Dota 2 в нашій країні, і моєю мрією було відвідати її, познайомитись з її командою. Натомість, я разом з командою тренуюсь на головній сцені. Для нас честь бути тут і представляти нашу країну на шоу-матчі з однією з найвідоміших ветеранських команд світу U.S Esports Army."

Для довідки.

"Федерація комп'ютерних технологій та спорту» - перша в історії незалежної України федерація, яка розпочала свою роботу в 2004 році. Федерація займалася побудовою засад розвитку українського кіберспорту, організацією перших всеукраїнських турнірів та ігор, підготовкою аматорських та професійних українських команд до участі чемпіонатах та кубках світу. В складі федерації починали карʼєру легендарні українські команди та гравці. Після десятирічної перерви з новим складом керівників, баченням та проектами Федерація комп'ютерних технологій та спорту починає свою роботу, щоб створювати майбутнє українського кіберспорту.

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