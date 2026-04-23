Ветерани готуються до MHP Run4Victory у Києві, щоб зібрати кошти на протезування побратимів

У Києві 16–17 травня відбудеться благодійний марафон MHP Run4Victory. Уперше з 2021 року для забігу відкриють центральні вулиці столиці. Мета акції — збір коштів на протезування українських ветеранів у Protez Foundation.

Про це повідомляють організатори заходу — компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді".

Біг як інструмент реабілітації: історії ветеранів

До забігу готуються троє ветеранів, повідомляє видання Gazeta.ua. Для них участь у марафоні є частиною фізичного та психологічного відновлення.

Олександр Мірошниченко, ветеран і тренер з бігу, долучився до ЗСУ добровольцем у 2022 році. Зараз він професійно займається бігом і долає марафони швидше ніж за 3 години.

"Для мене марафон — це про витривалість: не спортивну, а психологічну. Це регулярний рух як спосіб не закриватися і не залишатися з проблемою наодинці. Я бачу, що такі приклади мотивують інших: не обов'язково бігати марафони, потрібно просто вийти з точки "стоп" і почати рух", — зазначає ветеран.

Олександр Грязних, морський піхотинець 36-ї ОБрМП, брав участь у боях за Бахмут та в районі ДАПу, де отримав контузію. Попри наслідки поранення та труднощі з моторикою рук, він продовжує бігати ультрамарафони.

"Спорт для мене — це невід'ємна частина реабілітації. У моєму випадку без нього буде зовсім кепсько. Рух — це життя, а спорт без фанатизму — здоров'я. Тому раджу ветеранам не шукати відмовок, а спробувати: знайдіть свою мету, ставте цілі та досягайте їх. Життя триває, боротьба триває", — каже Грязних.

Віталій Максимов, офіцер із 25-річним стажем військової служби, повернувся у стрій у 2023 році. Почав активно бігати у 49 років, щоб впоратися з наслідками багаторічних фізичних навантажень.

"Мій шлях від "зношеного механізму" до марафонця у 49 років є доказом того, що зміна фокусу змінює життя. Списати себе найпростіше. Але можна зробити інакше — просто взути кросівки і побігти. Я продовжую бігти не тому, що мушу, а тому, що цей рух і є моє життя", — пояснює Максимов.

Параметри заходу та реєстрація

Забіг стартуватиме з території НСК "Олімпійський". Організатори планують встановити національний рекорд: одночасне подолання марафонської дистанції сотнею представників одного бігового клубу.

Програма забігів включає:

Дистанції для професіоналів та аматорів: 42 км, 21 км, 10 км та 5 км .

Сімейний забіг на 2 км та інклюзивна дистанція "Люди-Титани" (500 м) для ветеранів та людей з інвалідністю.

Дитячі старти на 100, 300 та 500 метрів.

Можливість онлайн-участі з будь-якої точки світу.

Умови участі: для військовослужбовців, людей з інвалідністю та пенсіонерів реєстрація є безкоштовною. Зареєструватися можна на офіційній сторінці марафону.

Минулого року в межах MHP Run4Victory вдалося зібрати понад 5 млн грн на потреби Сил оборони України. У забігах взяли участь понад 7,5 тисяч бігунів у п'яти містах України.