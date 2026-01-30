UPG отримала нагороду «Меценат року» на Житомирщині

Мережа АЗК UPG стала лауреатом відзнаки "Меценат року" за підтримку розвитку спорту на Житомирщині. Відзнаку компанії вручили під час заходу "Лауреати спортивного 2025 року", організованого Житомирською обласною військовою адміністрацією.

UPG відзначили за фінансування будівництва веслувальної бази для дітей — майбутнього центру розвитку веслувального спорту та підготовки юних спортсменів регіону.

Будівництво веслувальної бази

Проєкт бази

База буде обладнана спортивною залою для силових тренувань, душовими та роздягальнями. Вона стане осередком клубу з веслування на байдарках і каное "Сила річок Полісся". Також тут зможуть тренуватися вихованці інших спортивних закладів області. Об'єкт вже на завершальному етапі будівництва, відкриття заплановане на весну 2026 року.

"Для UPG інвестиції у спорт і здоров'я молоді – це інвестиції в майбутнє країни. Сьогодні наша мережа АЗК охоплює всю Україну, але її історія бере початок саме на Житомирщині у Коростені. Тож розвиток рідного регіону має для нас особливе значення", – заявили у пресслужбі UPG.

Сабіна Обухова і Віталій Бунечко

Житомирщина подарувала Україні три олімпійські нагороди, зокрема, дві з них у веслувальному спорті. Новий комплекс стане комфортною базою для підготовки спортсменів і розвитку спортивного потенціалу регіону.

