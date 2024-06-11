Український криптовалютна біржа оголосила про масштабну акцію до головної футбольної події року

Криптовалютна біржа WhiteBIT анонсувала масштабну акцію на підтримку збірної України.

Офіційний криптопартнер збірної України з футболу, криптовалютна біржа WhiteBIT, оголошує масштабну акцію до чемпіонату, на який чекає весь світ, з розіграшем призів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Акція пов’язана з традицією справжніх футбольних фанів, яка виникла ще в кінці XIX століття. Мова йде про колекціонування карток із зображеннями футбольних команд і клубів.

Фанати збирали такі наклейки в альбоми, обмінювалися рідкісними екземплярами з іншими колекціонерами та, у такий спосіб, відчували єдність з улюбленою командою. З простого захоплення колекціонування футбольних карток переросло в культурний феномен, який об’єднував різні покоління.

Компанія WhiteBIT пропонує відродити забуту традицію та спробувати справжнім фанатам не лише зібрати власну колекцію з гравцями збірної, а й виграти призи.

Кожен українець, збираючи колекційні картки з футболістами, які можна придбати лише у супермаркетах мережі АТБ з 5 червня, може отримати призи. Призовий фонд складає понад 250 000 USDT (близько $250 тисяч).

А ми пропонуємо відродити приємні спогади з дитинства та згадати найвідоміші колекційні набори. Хоч колекціонування було популярне завжди, справжній такий бум в Україні відбувся в 90-х роках. Це й стало темою нашого тесту, нумо пригадаємо найпопулярніші серії!