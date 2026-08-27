UESF провела благодійний турнір з CS2 за участю військових підрозділів

Військові, які щодня виконують бойові завдання, цього разу зійшлися на картах Counter-Strike 2. У благодійному CyberWar Cup до Дня Незалежності України взяли участь команди ГУР МО України, Третього армійського корпусу, Корпусу "Хартія" та СБУ. Технічним організатором змагання стала Федерація кіберспорту України (UESF).

У фіналі перемогу здобув Третій армійський корпус. Друге місце посіла команда ГУР МО України, третє — "Хартія", четверте — СБУ.

Проте боротьба за місця в турнірній таблиці була не єдиною метою. Змагання проводили в межах благодійного збору із загальною ціллю 2 млн грн.

Кожен із підрозділів визначив власні потреби, на які планують спрямувати кошти.

Третій армійський корпус збирає на джерела автономного живлення, генератори EcoFlow та комплектуючі для дронів. ГУР МО України — на автомобілі, їхній ремонт та засоби автономного живлення. Корпус "Хартія" — на дрони, обладнання для безпілотних систем та засоби зв'язку, а СБУ збирає на EcoFlow, детектори виявлення дронів, обладнання для FPV та Starlink Mini.

У кожній команді було по п'ять військовослужбовців. До складів також долучилися медійні капітани: блогери та публічні особи, які допомагали привернути увагу аудиторії до змагання та благодійного збору.

Президент UESF Максим Кріппа наголосив, що для військових подібні турніри дають можливість хоча б ненадовго переключитися від фронтової реальності.

"Особливістю CyberWar Cup стало те, що на одній кіберспортивній арені зустрілися представники різних силових структур. Ми побачили емоції та включення самих бійців. Було видно, наскільки для них важливо морально відпочити", — додав CEO Федерації Андрій Грищенко.

Допомога з транспортом стала окремою частиною благодійної складової CyberWar Cup.

За період із 15 липня до 15 серпня підрозділ ГУР, представники якого взяли участь у турнірі, втратив три автомобілі. Машини були підбиті та знищені під час виконання бойових завдань.

Благодійний фонд MK Foundation передав підрозділу автомобіль, необхідний для відновлення його мобільності.

Перший турнір CyberWar Cup відбувся у березні 2026 року за участю представників спецпідрозділу First Line.

Згодом ініціатива переросла у благодійний проєкт, який об'єднує військових навколо кіберспорту та допомоги своїм підрозділам.

Для UESF розвиток військового та ветеранського кіберспорту є окремим напрямом роботи. Федерація розглядає кіберспорт не лише як професійну дисципліну, а і як можливість для військовослужбовців залишатися частиною командної спільноти, змагатися та відпочивати.