У Києві пройде благодійний забіг MHP Run4Victory: збираємо 5 млн на протезування захисників

16–17 травня благодійний MHP Run4Victory Київ Марафон відбудеться у самому центрі столиці. Його вперше з початку великої війни відкриють для забігів. 100% коштів з реєстрацій та донатів передадуть на протезування захисників і захисниць у Protez Foundation.

Стартове містечко MHP Run4Victory Київ Марафону розгорнеться біля НСК "Олімпійський", а маршрути проходитимуть вулицями столиці. Подію третій рік поспіль організовує компанія МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді". Спортивним організатором виступає New Run.

"MHP Run4Victory — це про об'єднання людей навколо ідеї відновлення себе та підтримки відновлення українських захисників і захисниць. Це і робить забіг таким особливим для мене, — зазначив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк. — Уже третій сезон наші благодійні забіги формують культуру взаємної підтримки через просту, але сильну дію — біг. Саме в цій єдності, бігти разом і допомагати, ми бачимо справжню цінність цього проєкту".

Забіг стане однією з наймасштабніших благодійних спортивних подій країни та дозволить тисячам людей підтримати військових, які потребують протезування.

"Благодійний MHP Run4Victory Київ Марафон — це забіг, де спорт набуває додаткового значення. Ми знаємо, що бігуни скучили за атмосферою стартів у центрі Києва — і цього року повертаємо її. Це можливість знову пробігтися знайомими вулицями столиці й водночас допомогти. Для нас важливо, щоб кожен міг долучитися: від першого старту до повного марафону", — зазначила директорка New Run Оксана Сивець.

Дистанції можна обрати відповідно до підготовки:

42 км — класичний марафон для досвідчених бігунів

21 км — півмарафон для підготовлених учасників

10 км — дистанція на витривалість

5 км та 2 км — для першого старту та благодійної участі

500 м — інклюзивна дистанція "Люди Титани"

500 м — pet-friendly дистанція (усі дистанції дружні до тварин, тож можна бігти та допомагати разом з хвостиком)

онлайн-дистанція — щоб бігти разом попри відстань

безкоштовні дитячі старти на 500 м, 300 м і 100 м.

Серед дистанцій — дитячі, онлайн, інклюзивна, pet-friendly й інші

Для переможців і лідерів дистанцій передбачені грошові призи, кубки, дипломи та подарунки від партнерів.

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 уже відкрита — обирайте дистанцію https://timer.newrun.com.ua/event/212.

До 31 березня на забіг у Києві діють часові знижки до 15%. Для захисників, людей з інвалідністю, пенсіонерів — участь безкоштовна. А також 15% знижка для корпоративних команд від 10 учасників. Щоб отримати, звертайтеся: [email protected].