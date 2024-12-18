У Києві нагородили лідерів спортивного маркетингу: підсумки Sport business club Awards 2024

15 грудня відбулася перша в Україні премія Sport business club Awards 2024, що об’єднала різних представників спортивної індустрії: від маркетологів і менеджерів клубів до спортсменів, бізнесів та медіа.

Захід став важливою платформою, щоб відзначити тих, хто продовжує підтримувати та розвивати український спорт попри всі складнощі війни.

Нагороди було вручено у понад 20 номінаціях – своє визнання отримали найкращі проєкти, події, спортсмени, журналісти, блогери, благодійні і соціальні ініціативи тощо.

Компанія GGBET здобула нагороди у номінаціях "Міжнародний проєкт року" та "Sport Business Media – Промо року".

"Наша команда пишається тим, що стала частиною SBC Ukraine Awards. Отримані нагороди не тільки визнають нашу роботу, а й стимулюють розвиватися далі.Український спорт – це історія про виклики, але в той же час і досягнення. І ми прагнемо підтримувати цей рух, знаходити нові формати співпраці та інновації, що будуть корисні для всієї індустрії", – прокоментував СЕО GGBET UA Сергій Міщенко.

Всього на Sport business club Awards 2024 було відправлено понад 180 анкет. Оцінювало кейси і формувало шорт-листи професійне журі – більш ніж 60 фахівців з індустрії спорту, маркетингу, медіа, бізнесу тощо.