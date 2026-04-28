Символ відновлення: стрічку для MHP Run4Victory створив учень Марії Примаченко

16–17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний MHP Run4Victory Київ марафон. 100% коштів із реєстрацій та донатів передадуть на протезування ветеранів у Protez Foundation. Кожен учасник забере з собою символ благодійності — медаль з унікальною стрічкою.

Медалі благодійних забігів MHP Run4Victory у Києві та Черкасах мають спільні елементи в основі — динамічну лінію. Вона нагадує біговий маршрут і течію Дніпра, який поєднує обидва міста. Медалі доповнені символами Києва та Черкас та відсилають до локальних пейзажів. Обидві медалі об'єднує головний сенс забігу — відновлення.

Реєстрація на марафони MHP Run4Victory 2026 відкрита — обирайте дистанцію.

Дизайн стрічки для медалі розробив останній учень всесвітньо-відомої української художниці Марії Примаченко — Василь Шелігацький, щоб привернути увагу до важливості протезування та збереження української ідентичності під час війни. Пан Василь створив два дизайни: для дорослих і дітей.

Стрічка — жива, кольорова, наповнена темою відновлення. Її візерунки натхненні творчістю Марії Примаченко і символізують життя, яке проростає навіть після найважчих часів. У цих орнаментах — сила української культури, яка підтримує і зцілює. Контрастуючи зі стриманою медаллю, стрічка ніби говорить: відновлення — це не лише про тіло, а й про внутрішню силу і життя, яке повертається.

Василь Іванович живе у селі громади на Київщині, де знаходився музей з картинами Марії Примаченко. 27 лютого 2022 року російські окупанти артилерійським ударом знищили його. Василь Іванович розмалював у впізнаваному стилі художниці усе село: школи, будинки, зупинки. А його власні картини розбирають на виставки.

Як учень Марії Примаченко створив символ відновлення для бігунів

У четвертому класі під час екскурсії до села, де жила Марія Примаченко — познайомився з нею та попросився стати її учнем. Відтоді чотири роки їздив на уроки малювання з іншого села велосипедом: попри спеку й сніг, та став справжнім другом родини:

"Я був улюбленим учнем, вона так казала. Навіть під час моєї служби в армії, Марія Оксентіївна малювала для мене листівки, — згадує Василь Іванович. — Вона навчила говорити через малюнки про важливе. Тепер я передаю її стиль наступним поколінням, наділяючи актуальними сенсами. Сьогодні це підтримка ветеранів, які потребують нашої участі у відновленні".

Художник перетворив особистий досвід — на спосіб допомогти

Василь Іванович проходив строкову службу у військах протиповітряної оборони. А під час повномасштабного вторгнення — пережив окупацію у своєму селі на Київщині. Зараз пану Василю майже 75 років і він постійно допомагає військовим: заготовляє дрова, приймає в своїй хаті, підтримує місцевих волонтерів і долучається фінансово.

Хата Василя Івановича також розмальована у стилі Примаченко

Родина Василя Шелігацького також пережила наслідки війни:

"Усі воювали у Другій світовій: батька поранили, дядьки стали інвалідами: один — без рук, інший — без ніг. Тоді протезів не було, робили дерев'яні самі. Я бачив, що це таке. Тому я добре розумію, наскільки важливо ветеранам мати протези. Для повноцінного та гідного життя", — ділиться він.

Біг, що відновлює

MHP Run4Victory — це забіг, де кожна участь має значення:

"Кожен учасник MHP Run4Victory Київ марафон відчує, що своєю участю — підтримує відновлення ветеранів. І після фінішу забере символ внеску з собою у вигляді медалі з унікальною стрічкою, — підкреслює Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП. — Ми обʼєднуємо українців навколо важливого. І долучення пана Василя до нашого благодійного забігу — спосіб нагадати про важливість єдності. Разом ми можемо більше, і зараз це вкрай актуально".

Долучайтеся до забігу прямо зараз: навіть символічні 2 км або пробіжка з улюбленцем на 500 м — це внесок у відновлення українських ветеранів.