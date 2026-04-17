Шанс знову повернутися до ходи: як MHP Run4Victory допоможе ветерану

До повномасштабної війни Денис Семеновський жив у Києві, працював електриком і вів активне життя. Робив проєкти по всій Україні від квартир і офісів до великих об'єктів. Родина, дорослі діти, у вільний час ходив у походи в гори.

У 2022 році Денис пішов до ТРО, а згодом вступив на службу до Національної гвардії України. Паралельно волонтерив: допомагав переселенцям, підтримував літніх людей у своєму районі. У 2025-му добровільно погодився на ротацію в піхоту, щоб замінити тих, хто вже понад місяць тримав позиції.

Під час виконання бойового завдання в умовах поганої видимості Денис натрапив на міну. Турнікети наклав сам, та евакуація тривала понад 44 години, тож шанси вижити були мінімальні.

Далі операції та відновлення. Уже за три місяці Денис самостійно пересувався територією, тренувався, повертав контроль над тілом. Наступний етап — протезування.

Проходити його буде Денис у протезному центрі Protez Foundation, де з фізичними терапевтами відпрацьовує вправи та адаптується до навантажень, щоб протезування було результативним та безпечним.

"Майже ніхто в Україні і світі не займається такими кейсами з високими парними ампутаціями кінцівок", — старший протезист-ортезист Protez Foundation Євген Оплімах.

Сьогодні головна ціль Дениса — стати мобільним. Самостійно пересуватися, сісти за кермо, повернутися до роботи у війську вже на іншій посаді.

"На протезі ти підходиш до машини, сідаєш і їдеш. Це про незалежність", — каже Денис.

Він щодня тренується та готується до протезування — воно вартуватиме 1,7 млн грн.

"Кожен донат та участь — це реальна допомога. Це те, що дає можливість мені і моїм побратимам повернутися до життя", — пояснює він.

Саме заради цього 16–17 травня у Києві відбудеться благодійний марафон MHP Run4Victory. Уперше від початку повномасштабної війни центральні вулиці столиці відкриють для забігу заради важливої місії.

"Благодійний MHP Run4Victory Київ марафон — це спосіб об'єднати людей навколо важливої місії — відновлення наших ветеранів. Привернення уваги до теми протезування дозволить допомогти більшій кількості захисників, які втратили на війні кінцівки, — зазначив Павло Мороз, директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП. — Усі 100% коштів з реєстрацій на забіг і донатів — ми передаємо у благодійний фонд Protez Foundation на протезування ветеранів з ампутованими кінцівками".

Марафон спрямований на підтримку відновлення тих, хто цього потребує найбільше. Денис один із тих, для кого кожна реєстрація — стають точкою повернення до повноцінного життя.

Участь у забігу — це простий крок, який напряму впливає на відновлення ветерана Дениса. І, можливо, саме ваша участь допоможе йому зробити наступний — уже на протезі.