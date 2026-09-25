"Шахтар" у Британії за підтримки BETON: інтерв'ю про лондонський цикл у Лізі чемпіонів

"Шахтар" розпочав новий єврокубковий сезон із серйозним викликом. Груповий етап Ліги чемпіонів команда розпочала нічиєю 1:1 з ПСВ 10 вересня в Ейндховені — на 45-й хвилині відзначився Мендоса, у відповідь забив Дест. Серед подальших суперників — "Реал" та "Інтер". Паралельно клуб розгортає лондонський проєкт, який у клубі називають стратегічним ринком. Про цілі на цьому ринку та роботу з українською спільнотою ми поговорили з комерційним директором клубу Дмитром Кириленком, а про підготовку до турніру — з представниками тренерського штабу "Шахтаря".

Нещодавно ви пояснювали вибір Лондона як стратегічний крок у розвитку клубу. Які конкретні цілі клуб ставить перед собою на цьому ринку, окрім самих матчів?

Для нас Лондон — це значно більше, ніж просто місце проведення матчів. Ми розглядаємо його як стратегічний ринок, де хочемо системно розширювати міжнародну аудиторію "Шахтаря" та створювати для клубу довгострокову комерційну цінність.

У нас є чітка модель роботи з аудиторією, яка складається з чотирьох послідовних етапів: інтерес, уболівальник, реєстрація, клієнт. Спочатку наше завдання — привернути увагу до "Шахтаря". Матчі Ліги чемпіонів у Лондоні, медіа, digital-кампанії, соціальні мережі, партнерства та сама присутність клубу в одному з головних футбольних центрів світу дають нам можливість отримати значно більші охоплення та познайомити нову міжнародну аудиторію з брендом "Шахтар". На цьому етапі наш ключовий результат — інтерес до клубу.

Наступне завдання — не втратити цей інтерес і перетворити його на постійний контакт із клубом. Ми хочемо, щоб людина після першого знайомства із "Шахтарем" підписалася на наші соціальні мережі та почала регулярно споживати контент клубу.

Також маємо на меті перевести цю аудиторію із зовнішніх платформ у власну екосистему клубу. Підписник у соціальній мережі важливий, але фактично це аудиторія платформи. Реєстрація в CRM дозволяє нам ідентифікувати вболівальника, краще розуміти його інтереси та поведінку і, найголовніше, напряму з ним комунікувати. Тому один із ключових KPI для нас — зростання власної бази даних клубу.

І фінальний етап воронки — конвертувати зареєстрованого користувача в клієнта клубу. Маючи власну CRM-базу, ми можемо сегментувати аудиторію, формувати релевантні пропозиції та працювати з повторними продажами. Для нас важливо не просто провести матчі та заповнити стадіон. Стратегічне завдання — використати Лондон як платформу, яка дозволить залучити нову міжнародну аудиторію, провести її через усю нашу воронку та в результаті перетворити зростання впізнаваності "Шахтаря" на зростання його аудиторії, клієнтської бази та комерційного доходу.

У Лондоні мешкає дуже багато українців. Чи є окремі плани щодо роботи з цією аудиторією на матчах?

Так, безумовно. Українська аудиторія в Лондоні є для нас одним із ключових сегментів, але наше завдання значно ширше, ніж просто запросити українців на конкретний матч.

Спочатку через комунікації, контент, партнерства з українськими організаціями та безпосередньо матчі ми маємо охопити якомога більшу частину української спільноти Лондона. Далі — залучити цих людей до наших соціальних мереж та digital-каналів, після цього мотивувати їх зареєструватися в CRM клубу. Для нас особливо важливо саме ідентифікувати цю аудиторію. Коли людина стає частиною нашої бази даних, ми отримуємо можливість напряму та персоналізовано з нею комунікувати: запрошувати на матчі, пропонувати квитки, hospitality, клубну атрибутику, спеціальні активності та інші продукти клубу.

Тому ми дивимося на українців у Лондоні не як на аудиторію чотирьох матчів. Наше завдання — сформувати там сталу спільноту "Шахтаря", з якою клуб зможе підтримувати прямий зв'язок і працювати протягом багатьох років. Якщо після завершення лондонського проєкту нам вдасться залишити після себе значно більшу ідентифіковану українську аудиторію, яка підписана на клуб, зареєстрована в нашій CRM, відвідує матчі та купує продукти "Шахтаря". Це і буде одним із важливих стратегічних результатів нашої присутності в Лондоні.

Про спортивну складову лондонського циклу та підготовку команди до групового етапу розповіли в тренерському штабі клубу.

Турнірна сітка цього сезону дуже серйозна: перший матч відбувся 10 вересня в Ейндговені проти ПСВ, серед подальших суперників — "Реал" та "Інтер". Як команда готується до цих протистоянь?

Цього сезону в нас дуже гарні та різноманітні суперники. Якщо ми почнемо перераховувати всі регалії та досягнення кожного з наших опонентів, це інтерв'ю вийде дуже довгим, а читачі просто втомляться. Безумовно, ми з великою повагою ставимося до кожного суперника і будемо надзвичайно раді зіграти з кожним із них. Це саме ті матчі та той рівень конкуренції, заради яких команди прагнуть грати в Лізі чемпіонів.

Ми дуже інтенсивно та посилено готуємося до кожного протистояння — настільки, наскільки це можливо в наших умовах, враховуючи складний календар, логістику, переїзди та необхідність відновлення між матчами. Зі свого боку клуб і команда роблять усе можливе, щоб максимально якісно підготуватися до кожної гри. Ми розуміємо рівень суперників, але водночас не виходимо на поле з думкою про те, хто стоїть навпроти. Наша мета в кожному матчі — показувати свій найкращий футбол, боротися за результат і грати тільки на перемогу. І, безумовно, будемо робити все можливе, щоб своїми виступами в Лізі чемпіонів порадувати українських уболівальників.

Минулого сезону команда дійшла до фінальних раундів Ліги конференцій. Чи допоможе цей досвід у Лізі чемпіонів?

Безумовно, це був важливий досвід для команди. "Шахтар" пройшов довгий шлях у Лізі конференцій. Водночас Ліга чемпіонів — це інший рівень конкуренції, тому переносити минулорічний досвід механічно було б неправильно. Тепер ми маємо використати накопичений досвід, але водночас продовжувати розвиватися та відповідати рівню нового турніру.

Яка мета на цей етап турніру?

У нас дуже талановитий та амбітний склад. Хочемо максимально проявити себе в цьому турнірі та показати, на який рівень здатні вийти. Також, звісно, прагнемо тішити наших уболівальників і дарувати їм якомога більше яскравих емоцій.

Лондонський проєкт "Шахтаря" підтримує титульний спонсор клубу — компанія ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON).

"Як титульний спонсор ми поділяємо підхід клубу до лондонського проєкту. Присутність "Шахтаря" в одному з головних футбольних центрів світу є можливістю для української спільноти Лондона зібратися навколо своєї команди, а для клубу — вибудувати з цією аудиторією тривалі стосунки. Нам близька ідея формувати сталу спільноту, яка залишиться з клубом надовго. Віримо в команду та її шлях у Лізі чемпіонів і будемо поруч на кожному етапі цього сезону", — коментує старт сезону CEO та власник компанії ТОВ "СІТІКОД" Роман Балашов.

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