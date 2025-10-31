Шахтар – Динамо. Чи варто чекати реванш від гірників? Букмекери назвали фаворита

Друга серія протистояння Шахтаря та Динамо відбудеться вже цього тижня. У середу в 1/8 Кубка України Динамо у Києві вдалося перемогти гірників 2:1. Наступна зустріч вже в неділю у Львові, і гірники налаштовані взяти реванш. Разом з Favbet оцінюємо шанси команд у другому Класичному за тиждень.

Матч в середу на стадіоні Динамо — це була справжня гра контрастів. До першого голу Шахтар домінував і був набагато ближче до забитих м'ячів. Але коли Шахтар нарешті забив зусиллями Мейрелеша, це зіграло лише злий жарт з командою Турана. Шахтар почав робити те, що не дуже вміють (але дуже люблять) всі українські команди (і в тому числі національна збірна) — грати на утримання рахунку. За що врешті решт і поплатився.

Переломним став гол Андрія Ярмоленка, який дозволив киянам зрівняти рахунок, а самому Ярмоленку стати кращим бомбардиром в історії "Класичного" (ділить лідерство з Мілевським). Ярмоленко вже ледь ходив по полю і просив заміну, але в ключовий момент досвід і майстерність допомогли Андрію вправно розібратись у ситуації. Що цікаво, переможний гол забив Герреро, який якраз таки вийшов замість Ярмоленка. Для панамця це перший гол за клуб із серпня, але ж який важливий.

Це перша поразка Шахтаря від Динамо за 4 роки, а тому безперечно болюча. Що ж, у неділю у Львові команда Турана обов'язково спробує взяти реванш. Наразі Шахтар лідирує в чемпіонаті, а Динамо ділить 2-ге місце із сенсаційним ЛНЗ. І відстань до лідера лише одне очко. І взагалі щільність на горі турнірної таблиці УПЛ така, що між 1 та 5 місцями відстань всього в 2 очки.

Експерти Favbet продовжують вважати Шахтар головним претендентом на титул, на його перемогу в УПЛ коефіцієнт 1.35. На Динамо рівно 3, на житомирське Полісся коефіцієнт 10. Шанси інших команд відверто примарні.

Знову чекаємо на близький матч, в якому долю гри може вирішити один гол. І незважаючи на очевидний спад у грі гірників (лише одна перемога в останні 5 матчах, і та над новачком УПЛ Кудрівкою), у Favbet все ж віддають перевагу Шахтарю у співвідношенні майже 70% на 30%. Так, на перемогу гірників коефіцієнт 1.9, на Динамо 3.9 і на нічию коефіцієнт 3.75

Динамо хоч і обіграло Шахтар вперше з квітня 2021 року, але якщо брати саме чемпіонат, то тут безпрограшна серія Шахтаря у "Класичному" триває вже аж 7 матчів — тричі переміг Шахтар, і 4 рази команди розходились миром. Минуле дербі у середу подарувало глядачам яскравий камбек і емоції як в старі добрі часи. Хочеться вірити, що і друге "Класичне" за тиждень за драйвом і емоціями не поступиться першому.

