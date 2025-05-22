Піца, яка приносить біткоїн: Binance та Ninja Pizza святкують Bitcoin Pizza Day

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів та кількістю користувачів, оголошує про запуск партнерської ініціативи з українським брендом Ninja Pizza. Кампанія присвячена щорічному святу Bitcoin Pizza Day, яке символізує першу зафіксовану купівлю товару за BTC та стало знаковою подією в історії криптовалют.

У рамках партнерства Binance прагне не лише підтримати традицію, а й трансформувати її у сучасний локальний досвід для українських користувачів — з акцентом на розваги, спільноту та можливості Web3.

Що чекає на користувачів?

З 22 травня до 12 червня 2025 року кожен клієнт, який зробить замовлення у Ninja Pizza чи в будь-якій іншій доставці їх мережі, отримає спеціальну картку з QR-кодом. Після сканування QR-коду користувач переходить на сторінку Binance, де може взяти участь у челенджі та отримати шанс на виграш.

Серед призів:

Головний приз — 0,05 BTC

Криптовинагороди у USDC — 100, 200 та більше

Брендований мерч Binance

Ця кампанія є частиною локальної стратегії Binance, спрямованої на популяризацію криптовалютних рішень та формування глибшого зв’язку з українською спільнотою. Одним із ключових завдань ініціативи є подолання бар’єрів у сприйнятті Web3 та демонстрація того, що цифрові активи можуть інтегруватися в повсякденні ситуації — зручно, цікаво та безпечно.

Промоакція триватиме до 12 червня 2025 року. Деталі участі та умови доступні на сайті Binance.

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