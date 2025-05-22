Піца, яка приносить біткоїн: Binance та Ninja Pizza святкують Bitcoin Pizza Day
Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів та кількістю користувачів, оголошує про запуск партнерської ініціативи з українським брендом Ninja Pizza. Кампанія присвячена щорічному святу Bitcoin Pizza Day, яке символізує першу зафіксовану купівлю товару за BTC та стало знаковою подією в історії криптовалют.
У рамках партнерства Binance прагне не лише підтримати традицію, а й трансформувати її у сучасний локальний досвід для українських користувачів — з акцентом на розваги, спільноту та можливості Web3.
Що чекає на користувачів?
З 22 травня до 12 червня 2025 року кожен клієнт, який зробить замовлення у Ninja Pizza чи в будь-якій іншій доставці їх мережі, отримає спеціальну картку з QR-кодом. Після сканування QR-коду користувач переходить на сторінку Binance, де може взяти участь у челенджі та отримати шанс на виграш.
Серед призів:
- Головний приз — 0,05 BTC
- Криптовинагороди у USDC — 100, 200 та більше
- Брендований мерч Binance
Ця кампанія є частиною локальної стратегії Binance, спрямованої на популяризацію криптовалютних рішень та формування глибшого зв’язку з українською спільнотою. Одним із ключових завдань ініціативи є подолання бар’єрів у сприйнятті Web3 та демонстрація того, що цифрові активи можуть інтегруватися в повсякденні ситуації — зручно, цікаво та безпечно.
Промоакція триватиме до 12 червня 2025 року. Деталі участі та умови доступні на сайті Binance.
Про Binance
- Binance – провідна світова блокчейн-екосистема, яка стоїть за найбільшою у світі криптовалютною біржею за обсягом торгів і зареєстрованими користувачами. Binance користуються довірою понад 200 мільйонів людей у більш ніж 100 країнах за її провідну безпеку, прозорість, швидкість обробки та широкий портфель цифрових активів і послуг – від торгівлі та фінансів до освітніх і соціальних ініціатив, а також Web3 функцій. Binance прагне створити інклюзивну криптоекосистему, яка підвищує фінансову свободу та доступ до фінансів для людей по всьому світу за допомогою криптовалют.Більше інформації на сайті: https://www.binance.com