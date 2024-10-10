Netflix стрімко завойовує ринок мобільних ігор: кількість завантажень б'є всі рекорди

Після рішення Netflix створити розділ із мобільними іграми в геймерському світі відбулися серйозні зміни. Тепер власникам сенсорних телефонів не обов'язково потрібно завантажувати ігри на телефон, щоб пограти. Вони можуть зробити це просто в розділі додатка Нетфлікс Netflix Games.

Але на жаль, багатьом геймерам ця ідея не сподобалася. Тому ігри там довгий час були малопопулярними. Але все кардинально змінилося минулого року.

З чого все почалося?

Третього листопада 2021 року в додатку цього популярного стримінгового сервісу для Android з'явився розділ "Ігри Netflix". Усі ігри там були доступні за стандартною підпискою, без реклами, внутрішньоігрових покупок, додаткових платежів та інших чинників, що дратують геймерів.

З першого дня користувачам були доступні 5 ігор:

- Stranger Things: 1984;

- Stranger Things 3: The Game;

- Shooting Hoops;

- Card Blast;

- Teeter Up.

Для деяких потрібне підключення до мережі, а в деякі можна грати і без інтернету.

Коли мобільні ігри стали популярними?

Відвідуваність розділу з іграми залишала бажати кращого, але у 2023 все змінилося. У річному фінансовому звіті компанія Netflix повідомила, що користувачі Android і iOS стали користуватися Netflix Games набагато частіше, а кількість завантажень перевищила 210 000 000. Ймовірно, це сталося завдяки випуску оновлених версій культових кримінальних екшн-ігор.

Топ-5 найпопулярніших ігор Netflix за 2023 рік виглядає наступним чином:

GTA: San Andreas (25.2 млн). Це гра в жанрі пригодницького бойовика від розробників Rockstar North і п'ята в серії Grand Theft Auto. Головний герой гри повертається додому, у вигаданий штат Сан-Андреас, після смерті матері та дізнається, що його банда втратила більшу частину території. Він намагається зібрати банду разом, зустрічається з корумпованою владою і кримінальними авторитетами, поступово дізнаючись хто вбив його матір. Storyteller (15 млн). Незвичайна 2D-головоломка, створена за мотивами відомих казок від компаній Daniel Benmergui і Annapurna Interactive. У цій грі користувач стає Казкарем і складає різноманітні історії. Spongebob: Get Cooking (10.7 млн). Кулінарна пригода, де кожен може готувати разом зі Спанч Бобом смачні страви в ресторані Красті Краб на самому дні Бікіні Боттом і подавати їх відвідувачам. Bloons TD 6 (10 млн). Гра жанру Tower Defense, де мавпи лопають кульки. Too Hot to Handle (8.98 млн). Гаряче любовне реаліті-шоу у віртуальній реальності. Гравець опиняється в шкурі привабливого молодого самотнього чоловіка, який живе з іншими такими ж людьми в місці мрії, бажаючи виграти фінансовий приз, через це відмовляючись від сексу.

Як бачите, лідер очевидний. Вже давно стала культовою GTA: San Andreas зібрала найбільше завантажень. Згідно з результатами проведеного дослідження, багато хто заходив у Netflix Games саме через цю серію ігор.

Які переваги дає розвиток ігрової промисловості на Netflix?

Розвиток мобільних ігор однаково вигідно Нетфліксу та користувачам із розробниками. Перші ловитимуть кайф, зависаючи у крутих іграх. А у других, побачивши попит на них, з'явиться натхнення та виникне бажання портувати свої старі проєкти, розробляти нові та співпрацювати зі стрімінгом на взаємовигідних умовах. Цей контракт допоможе їм зосередитись на створенні високоякісних ігор, не впроваджуючи постійні дратівливі транзакції та рекламу.

Оскільки передплатників у Нетфлікс досить багато, можна припустити, що деякі з них люблять дивитися фільми, серіали і шоу, а також довго зависати в іграшках.

Але це лише наші домисли. А що чекає на платформу найближчим часом і яке майбутнє буде у її розділу з мобільними іграми ми побачимо трохи пізніше.