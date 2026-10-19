NBA 2026/2027 на Maincast Sport: розклад першого ігрового дня та коментатори сезону

20 жовтня стартує новий сезон Національної баскетбольної асоціації (NBA), на який чекають уболівальники в усьому світі. В Україні офіційним транслятором матчів ліги є Maincast Sport, що належить інвестиційному холдингу ARS Capital Максима Кріппи. Одним із центральних протистоянь першого ігрового дня стане матч "Нью-Йорк Нікс" — "Філадельфія Севенті Сіксерс".

Старт сезону для "Нью-Йорк Нікс" стане першим кроком у захисті чемпіонського титулу, а для Леброна Джеймса — початком нового етапу кар'єри. У 41 рік він дебютує за "Філадельфію" у своєму 24-му сезоні в NBA.

Розклад матчів першого ігрового дня:

• 22:00 (20 жовтня) — "Детройт Пістонс" — "Бостон Селтікс".

• 02:00 (21 жовтня) — "Нью-Йорк Нікс" — "Філадельфія Севенті Сіксерс".

• 04:30 (21 жовтня) — "Сан-Антоніо Сперс" — "Оклахома-Сіті Тандер".

Матчі сезону коментуватимуть Віталій Волочай, Олександр Прошута та Віталій Пак.

Стежити за сезоном на Maincast Sport можна не лише під час матчів. Медіакомпанія регулярно виходить з аналітичними студіями, шоу "NBA Вечірній" і подкастами, у яких коментатори та експерти обговорюють результати ігор, трансфери й головні події ліги. Музичною темою сезону стане "Набивай" — трек, який український артист OTOY створив спеціально для NBA на Maincast Sport. Він звучатиме в трансляціях і тематичних матеріалах.

"NBA в Україні сьогодні — це не лише матчі, а цілий світ навколо них, адже для нас важливо, щоб українські фани могли глибше розуміти баскетбол, чути експертні оцінки, обговорювати події й бути частиною спільноти", — розповів Максим Кріппа.

Усі матчі сезону 2026/2027 можна буде дивитися ексклюзивно на телеканалі Maincast Sport і платформі Maincast.TV.