Meest став офіційним партнером збірної України з футболу на товариських матчах у Канаді

Meest став партнером національної збірної України з футболу, забезпечуючи повну логістичну підтримку команди під час міжнародних матчів у Канаді. У червні збірна проведе дві товариські зустрічі в Торонто на стадіоні BMO Field у межах турніру Canadian Shield 2025:

7 червня 2025 року — Канада – Україна

10 червня 2025 року — Нова Зеландія – Україна

Група компаній Meest через своїх операторів Meest ПОШТА та Meest Canada, як офіційний логістичний партнер, відповідає за транспортування екіпірування, інвентарю, рекламної продукції, а також за координацію всіх доставок для організаторів, партнерів і медіа.

"Підтримуючи збірну, ми підтверджуємо свою місію: об’єднувати українців, де б вони не були. Тим самим маршрутом, яким ми сьогодні доставляємо спорядження для національної збірної, вже 35 років транспортуються посилки наших клієнтів — від маленьких особистих відправлень до важливих міжнародних вантажів. Щодня допомагаємо тисячам українців залишатися на зв’язку зі своїми родинами, друзями, близькими", — говорить Ростислав Кісіль, засновник групи компаній Meest.

Це перший в історії матч національної збірної України з футболу на канадській землі — подія, що збирає навколо себе неймовірну енергію української громади. З різних куточків країни до стадіону з’їдуться тисячі наших земляків, щоб побачити улюблену команду, заспівати гімн разом і, нехай ненадовго, але знову відчути себе вдома. Через футбол — відчути присутність України поруч.

"Для Meest бути частиною цієї події — велика честь і відповідальність. Ми завжди поруч із українцями за кордоном, а сьогодні — ще й поруч з тими, хто уособлює країну на футбольному полі. Разом із екіпіруванням ми доставляємо частинку України туди, де на неї з нетерпінням чекають. Це більше, ніж логістика — це емоційний зв’язок, який не знає кордонів", — зазначив Іван Марченко, операційний директор Meest Canada.

Партнерство високо оцінили і в самій збірній.

"Для нас важливо відчувати надійне плече партнера, особливо за кордоном. Meest взяла на себе всі логістичні завдання — і це дозволяє нам зосередитися на грі. Коли все працює — команда може думати лише про футбол", — підкреслив головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Вболіваймо разом! Цей історичний момент для українського футболу об’єднає серця тисяч уболівальників на обох континентах. Meest і надалі залишатиметься надійною опорою української громади в усьому світі — і в побуті, і в моменті великої спортивної гордості.

Про групу компаній Meest

Meest Group — українська міжнародна логістична група, заснована у 1989 році у Торонто. Сьогодні Meest має представництва у понад 20 країнах світу, зокрема в Україні, США, Канаді, Польщі, Італії, Великій Британії тощо. Компанія є лідером у сфері доставки між Україною та діаспорою, активно підтримує благодійні, гуманітарні та національні ініціативи, поєднуючи бізнес з цінностями спільноти.

Про компанію Meest ПОШТА

Meest ПОШТА – український поштово-логістичний оператор, що забезпечує доставку посилок, документів і вантажів по всій території України та до понад 90 країн світу, зокрема в Канаду, США та країни Європейського Союзу.

Про компанію Meest Canada

Компанія Meest Canada є частиною міжнародної логістичної групи Meest і вже понад 35 років надає послуги з міжнародної доставки для українців у Канаді та по всьому світу. Спеціалізується на доставці посилок, вантажів, комерційної логістики, авіа- та морських перевезень, а також e-commerce рішень. Meest Canada має одну з найбільших мереж drop-off точок серед українських логістичних компаній у Північній Америці.