Марафон MHP Run4Victory Київ об'єднав понад 7 тис. людей та зібрав на протезування 5 млн грн
16 та 17 травня вперше від початку великої війни центр столиці відкрили для масштабної благодійної події — MHP Run4Victory Київ марафон. 100% коштів з реєстрацій та донатів — МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивний організатор NewRun передають до Protez Foundation на протезування ветеранів. Медіапартнером забігу стали 1+1 media, а інформаційним партнером — Українська правда.
До забігу приєдналися понад 7 215 людей з усієї країни: корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі.
Учасників обʼєднала спільна мета — відновити себе та підтримати відновлення тих, хто віддав здоровʼя, захищаючи країну. 100% зібраних коштів, 5 007 879 грн, з реєстрацій та донатів — спрямовують на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова у Protez Foundation.
"Ініціативи, як MHP Run4Victory створюють середовище, у якому бізнес, громади та люди діють разом і підсилюють одне одного, об'єднуючись навколо важливого. Цього року — це протезування ветеранів. Наші забіги — про культуру спорту і спільну відповідальність за відновлення країни", — підкреслив Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".
Старти відбувалися від НСК "Олімпійський", маршрут проходив вулицею Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект з розворотом поблизу парку імені Івана Багряного.
"За кілька хвилин до старту ти бачиш навколо сотні людей із різними історіями — хтось біжить свою першу п'ятірку, хтось готується до марафону, хтось біжить заради відновлення після поранення чи втрати. У повітрі — напруга і водночас неймовірна підтримка. І саме заради цих емоцій люди повертаються знову і знову. Бо це більше, ніж біг — це про життя, яке відчуваєш на повну", — наголосила Оксана Сивець, директорка New Run.
У суботу 552 дитини, наймолодшій з яких було лише 4 місяці, а найстаршому — 13 років, взяли участь у безкоштовних стартах. Діти змагалися у трьох вікових категоріях: переможці отримали кубки, дипломи та призи від партнерів. Pet-friendly дистанцію долали чотирилапі різних порід і розмірів. Хвостики отримали власні стартові пакети з подарунками від партнерів та медалі, а переможця обрали рандомайзером.
У неділю відбулися старти дистанцій 2, 5, 10, 21, 42 км та інклюзивна "Люди Титани" — 62 ветерани подолали символічні 500 м. Паралельно в Україні та за кордоном учасники бігли онлайн дистанції.
"Такі події як MHP Run4Victory для Protez Foundation — це значно більше, ніж просто спортивний захід. Це приклад того, як навколо важливої мети можуть об'єднуватися благодійні організації, ветерани, бізнес та суспільство. Цьогоріч тисячі людей, котрі взяли участь у забігу, об'єдналися, аби підтримати двох ветеранів Дениса та Євгенія, які будуть проходити протезування у нашому протезному центрі. І для нас надзвичайно важливо, що наші ветерани проходять шлях відновлення не самі. Поруч із ними — ціла країна. І завдяки такій підтримці ветерани можуть отримати якісне протезування, повернутися до активного життя та реалізовувати свої мрії", — зауважив СЕО Protez Foundation Юрій Арашидзе.
Під час дистанції 42 км поставили рекорд України — 100 учасників одного бігового клубу Team404 одночасно вийшли на старт марафону.
На старт виходили захисники з різними історіями відновлення: учасники ветеранських спільнот, зокрема "Міцні 300", військові, які пройшли протезування у Protez Foundation. А також працівники МХП, які отримали важкі поранення на війні та втратили кінцівки чи зір. Усі вони долали різні дистанції — від символічної "Люди Титани" на 500 м до 21 км на протезах.
— Цього року мета забігів особливо значуща для мене — я знаю, що таке поранення та ампутація. А також, що таке очікувати протезування. Після поранення мене підтримала моя компанія у межах програми "МХП Поруч": створила адаптоване місце та допомогла отримати новий фах. Тому зараз я хочу привернути увагу до того, наскільки важливо гуртуватися навколо благодійності та підтримки ветеранів, — зазначив Дмитро Лікар, ветеран, працівник тренажерного залу МХП, учасник інклюзивного маршруту "Люди Титани".
До забігу приєдналися корпоративні команди, найбільша — Західний Хаб МХП налічувала 62 учасники. До нагороджень зі сцени та подолання дистанцій приєдналися відомі українці: Людмила Барбір, Анатолій Анатоліч, Олександр Попов, Килиммен (Кalush Orchestra), учасники творчого об'єднання МУР, Вадим Олійник, Данило Повар, Мішель Андраде, Євген Янович, Антон Тимошенко та інші.
Протягом дня в епіцентрі стартового містечка мандрівна студія Radio SKOVORODA спілкувалася з учасниками, організаторами та ветеранами про відновлення через спорт.
Стендап-комік Антон Тимошенко провів благодійний аукціон, щоб підсилити головний збір забігу. Серед лотів — лімітована марка та 9 підмарок MHP Run4Victory, створені у партнерстві з Укрпоштою, а від книгарні Сенс — можливість за 30 секунд набрати максимум книжок, та нове джерсі збірної України з футболу від adidas. А також гастрономічний рушник "Енеїда" за мотивами твору Івана Котляревського, створений за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", один із яких цьогоріч подарували Папі Римському у Ватикані, а також коїн від Protez Foundation та лоти від військових.
Дорослі та діти отримали унікальну медаль зі стрічкою, дизайн якої створив останній учень Марії Примаченко, Василь Шелігацький — кожен учасник забрав із собою символ свого благодійного внеску.
За два дні стартове містечко відвідали близько 15 тисяч людей. Тут працювали локації партнерів adidas, лаунж-зона бренду "Апетитна", благодійних фондів Protez Foundation, "Тихо", ветеранські організації, локації для дітей, фотозони і багато іншого. А також — фудкорти Food Truck від Döner Маркет, торгова точка "Наша Ряба", мобільна кухня FoodTruck "Їжа без кордонів" — усі партнери підтримали головний збір забігу.
Інформаційну підтримку події надали партнери 1+1 media, Українська правда, спортивне медіа Tribuna.com, Громадське радіо, Avtoradio та Sport Business Media та РокРадіо.
До благодійного забігу та події у цілому долучилася найбільша кількість учасників, глядачів, ветеранів, інфлюєнсерів та партнерів від початку повномасштабної війни. Наступний старт MHP Run4Victory відбудеться у Черкасах, 19 та 20 вересня, прямо у День міста. Черкаси приймуть марафон вперше, реєстрація уже відкрита, а до 31 травня діє знижка до 15%: https://timer.newrun.com.ua/event/213. Усі кошти з події передадуть медичному центру МСК "Дніпро" на реабілітацію спортсменів та ветеранів війни.