Марафон MHP Run4Victory Київ об'єднав понад 7 тис. людей та зібрав на протезування 5 млн грн

16 та 17 травня вперше від початку великої війни центр столиці відкрили для масштабної благодійної події — MHP Run4Victory Київ марафон. 100% коштів з реєстрацій та донатів — МХП, Благодійний фонд "МХП-Громаді" та спортивний організатор NewRun передають до Protez Foundation на протезування ветеранів. Медіапартнером забігу стали 1+1 media, а інформаційним партнером — Українська правда.

До забігу приєдналися понад 7 215 людей з усієї країни: корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі.

Учасників обʼєднала спільна мета — відновити себе та підтримати відновлення тих, хто віддав здоровʼя, захищаючи країну. 100% зібраних коштів, 5 007 879 грн, з реєстрацій та донатів — спрямовують на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова у Protez Foundation.

"Ініціативи, як MHP Run4Victory створюють середовище, у якому бізнес, громади та люди діють разом і підсилюють одне одного, об'єднуючись навколо важливого. Цього року — це протезування ветеранів. Наші забіги — про культуру спорту і спільну відповідальність за відновлення країни", — підкреслив Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Старти відбувалися від НСК "Олімпійський", маршрут проходив вулицею Саксаганського, через Галицьку площу та Берестейський проспект з розворотом поблизу парку імені Івана Багряного.

"За кілька хвилин до старту ти бачиш навколо сотні людей із різними історіями — хтось біжить свою першу п'ятірку, хтось готується до марафону, хтось біжить заради відновлення після поранення чи втрати. У повітрі — напруга і водночас неймовірна підтримка. І саме заради цих емоцій люди повертаються знову і знову. Бо це більше, ніж біг — це про життя, яке відчуваєш на повну", — наголосила Оксана Сивець, директорка New Run.

У суботу 552 дитини, наймолодшій з яких було лише 4 місяці, а найстаршому — 13 років, взяли участь у безкоштовних стартах. Діти змагалися у трьох вікових категоріях: переможці отримали кубки, дипломи та призи від партнерів. Pet-friendly дистанцію долали чотирилапі різних порід і розмірів. Хвостики отримали власні стартові пакети з подарунками від партнерів та медалі, а переможця обрали рандомайзером.

У неділю відбулися старти дистанцій 2, 5, 10, 21, 42 км та інклюзивна "Люди Титани" — 62 ветерани подолали символічні 500 м. Паралельно в Україні та за кордоном учасники бігли онлайн дистанції.

"Такі події як MHP Run4Victory для Protez Foundation — це значно більше, ніж просто спортивний захід. Це приклад того, як навколо важливої мети можуть об'єднуватися благодійні організації, ветерани, бізнес та суспільство. Цьогоріч тисячі людей, котрі взяли участь у забігу, об'єдналися, аби підтримати двох ветеранів Дениса та Євгенія, які будуть проходити протезування у нашому протезному центрі. І для нас надзвичайно важливо, що наші ветерани проходять шлях відновлення не самі. Поруч із ними — ціла країна. І завдяки такій підтримці ветерани можуть отримати якісне протезування, повернутися до активного життя та реалізовувати свої мрії", — зауважив СЕО Protez Foundation Юрій Арашидзе.

Юрій Арашидзе, СЕО Protez Foundation (справа) та Володимир Забела, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" (зліва)

Під час дистанції 42 км поставили рекорд України — 100 учасників одного бігового клубу Team404 одночасно вийшли на старт марафону.

На старт виходили захисники з різними історіями відновлення: учасники ветеранських спільнот, зокрема "Міцні 300", військові, які пройшли протезування у Protez Foundation. А також працівники МХП, які отримали важкі поранення на війні та втратили кінцівки чи зір. Усі вони долали різні дистанції — від символічної "Люди Титани" на 500 м до 21 км на протезах.

— Цього року мета забігів особливо значуща для мене — я знаю, що таке поранення та ампутація. А також, що таке очікувати протезування. Після поранення мене підтримала моя компанія у межах програми "МХП Поруч": створила адаптоване місце та допомогла отримати новий фах. Тому зараз я хочу привернути увагу до того, наскільки важливо гуртуватися навколо благодійності та підтримки ветеранів, — зазначив Дмитро Лікар, ветеран, працівник тренажерного залу МХП, учасник інклюзивного маршруту "Люди Титани".

Дмитро Лікар, ветеран, працівник тренажерного залу МХП, учасник інклюзивного маршруту "Люди Титани" (зліва)

До забігу приєдналися корпоративні команди, найбільша — Західний Хаб МХП налічувала 62 учасники. До нагороджень зі сцени та подолання дистанцій приєдналися відомі українці: Людмила Барбір, Анатолій Анатоліч, Олександр Попов, Килиммен (Кalush Orchestra), учасники творчого об'єднання МУР, Вадим Олійник, Данило Повар, Мішель Андраде, Євген Янович, Антон Тимошенко та інші.

Протягом дня в епіцентрі стартового містечка мандрівна студія Radio SKOVORODA спілкувалася з учасниками, організаторами та ветеранами про відновлення через спорт.

Стендап-комік Антон Тимошенко провів благодійний аукціон, щоб підсилити головний збір забігу. Серед лотів — лімітована марка та 9 підмарок MHP Run4Victory, створені у партнерстві з Укрпоштою, а від книгарні Сенс — можливість за 30 секунд набрати максимум книжок, та нове джерсі збірної України з футболу від adidas. А також гастрономічний рушник "Енеїда" за мотивами твору Івана Котляревського, створений за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", один із яких цьогоріч подарували Папі Римському у Ватикані, а також коїн від Protez Foundation та лоти від військових.

Дорослі та діти отримали унікальну медаль зі стрічкою, дизайн якої створив останній учень Марії Примаченко, Василь Шелігацький — кожен учасник забрав із собою символ свого благодійного внеску.

За два дні стартове містечко відвідали близько 15 тисяч людей. Тут працювали локації партнерів adidas, лаунж-зона бренду "Апетитна", благодійних фондів Protez Foundation, "Тихо", ветеранські організації, локації для дітей, фотозони і багато іншого. А також — фудкорти Food Truck від Döner Маркет, торгова точка "Наша Ряба", мобільна кухня FoodTruck "Їжа без кордонів" — усі партнери підтримали головний збір забігу.

Інформаційну підтримку події надали партнери 1+1 media, Українська правда, спортивне медіа Tribuna.com, Громадське радіо, Avtoradio та Sport Business Media та РокРадіо.

До благодійного забігу та події у цілому долучилася найбільша кількість учасників, глядачів, ветеранів, інфлюєнсерів та партнерів від початку повномасштабної війни. Наступний старт MHP Run4Victory відбудеться у Черкасах, 19 та 20 вересня, прямо у День міста. Черкаси приймуть марафон вперше, реєстрація уже відкрита, а до 31 травня діє знижка до 15%: https://timer.newrun.com.ua/event/213. Усі кошти з події передадуть медичному центру МСК "Дніпро" на реабілітацію спортсменів та ветеранів війни.