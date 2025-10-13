Київський марафон Незламності об’єднав тисячі сердець: спорт, донати і ССО

11–12 жовтня столиця прийняла грандіозне свято бігу, сили духу та благодійності

Дистанції на 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, естафета 4х10 км під назвою "Кубок ССО", дитячі забіги, ветеранська десятка, символічна стометрівка для поранених "Зроби Next Step" – 15-й "ПриватБанк Київський марафон Незламності" від Run Ukraine знову об’єднав усіх, хто вірить у силу руху й силу добра. Кожен фінішер отримав не лише пам’ятну медаль, а й відчуття причетності до великої справи. Адже половина реєстраційних внесків була передана після заходу на підтримку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Кожен крок бігунів став своєрідним донатом у майбутнє, реальним внеском у нашу спільну перемогу.

На старт найпопулярнішого національного легкоатлетичного форуму, аби довести, що ми – нація, яка не здається, заявилися більше 13 000 тисяч учасників, серед яких військові, ветерани, волонтери та прості патріотичні українці, в тому числі, між іншим, і професіонали, адже в межах головного забігу відбувся і марафонський чемпіонат України.

"Ми провели подію, що вже 15 років об’єднує людей. У різні часи марафон проходив по-різному, але головне – він завжди відображає дух епохи. Сьогодні це не просто спортивний старт, а місце, де зустрічаються спортсмени, військові, ветерани, бізнесмени і волонтери. У кожного своя особиста мета, але є й спільна – підтримати Збройні Сили України. Цього року ми передамо більше 2 мільйонів гривень на потреби Сил спеціальних операцій. Вважаю, у такий непростий час важливо долучатися до спільних справ – бігти, плисти, крутити, діяти. Бути разом. Бо гуртом легше долати виклики. Якщо говорити про біг, варто починати з малого – з кілометра, п’яти, потім поступово збільшувати дистанцію. Головне – не кількість кілометрів, а бажання рухатися, підтримувати здоров’я і тримати дух міцним – і у військових, і у цивільних", – зазначив один із керівників Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Як завжди, у святі взяли участь і військовослужбовці, серед яких – бійці ССО. Зокрема, легендарний сержант 4-го полку Олександр Тітенко – людина надзвичайної витривалості, багаторазовий рекордсмен України у силових дисциплінах. А для одного з керівників "ССО Рекрутиг" киянина Віктора Шевченка участь у пробігах є багаторічною традицією, і загальна кількість таких стартів для нього, причому в різних країнах, наближається до сотні.

"Участь у "Марафоні Незламності" є черговою можливістю показати громадськості, що в Силах спеціальних операцій служать звичайні люди, яких доля привела до виконання надзвичайно важливих для країни завдань. Для нас зустріч на змаганні є можливістю бодай на короткий час перелаштуватися на мирне життя, поспілкуватися з побратимами та в рамках програми рекрутингу ССО зацікавити людей до служби в найтаємничнішому роді військ Збройних Сил України", – каже офіцер.

"Для мене участь у марафоні – не просто спорт. Це і підтримка побратимів, які зараз виконують бойові завдання, і водночас підтримання власної фізичної форми. Бігаю вже не перший рік, але сьогодні показав свій найкращий результат — 1 година 35 хвилин. Цього разу від нашого підрозділу було більше десяти учасників, і з кожним марафоном кількість охочих стартувати лише зростає. Такі забіги загартовують не лише тіло, а й характер. Після 10-го кілометра починаєш боротися не з дистанцією, а з самим собою — болями, втомою, думками. І тут уже працює сила волі. Саме такі виклики допомагають військовим тримати форму – не тільки фізичну, а й моральну", – підкреслив офіцер навчально-тренувального центру ССО "Фінік".

"Це був мій перший півмарафон. і мені дуже сподобалося. Біг для мене не новий, раніше долав дистанції по 10–15 кілометрів і в армії, і в цивільному житті, але сьогодні було щось особливе. Атмосфера – неймовірна, навколо багато військових, одразу видно, що це люди, які звикли долати труднощі. Я не гнався за результатом, просто хотів пробігти і подивитися свій час. Дуже важливо, що Сили спеціальних операцій виходять на такі заходи. Це можливість показати себе, познайомити цивільних із нашою роботою, пояснити, хто ССО – це не лише бойова сила, а й спільнота сильних духом людей", – сказав інструктор з інженерної підготовки на псевдо "Лука".

Цікаво, що спецпризначенці не лише бігли програмні дистанції і взяли участь в естафеті 4х10 км в рамках новоспеченого "Кубку ССО", але й стали невід’ємною частиною святкової атмосфери. Зокрема, на трасі працювали пункти гідратації. Воїни ССО по ходу змагань передавали учасникам воду, таким чином дякуючи кожному за підтримку й донати. І це перший такий досвід в Україні, організований за прикладом військових марафонів у Бостоні й Вашингтоні.

Справжньою родзинкою став спільний проєкт "ССО Рекрутинг" із Благодійним фондом "Полк Святослава Хороброго". На території марафону працювала унікальна локація – своєрідний польовий табір, де можна було за донат скуштувати каву у "Кав’ярні для хоробрих" чи розжитися раритетними сувенірами, а ще – взяти участь у лицарських активностях часів князя Святослава Хороброго та дізнатися більше про роботу й місію сучасних українських ССО у їхніх представників.

Найбільшою популярністю у гостей локації були знамениті дрони "Баба Яга", на рахунку яких сотні успішних бойових вильотів. Поруч були виставлені FPV-дрони різних розмірів, дрони спостереження, станція для їхнього керування. Крім того, кожен бажаючий мав нагоду сісти за симулятор та власноруч виконати завдання спецпризначенців різної складності.

"Подібні заходи – чудова можливість для рекрутингу поспілкуватися з людьми, розвіяти їх страхи та побоювання, – каже речниця "ССО Рекрутинг" Юлія Євдокимова. – Цього разу на своїй локації ми хотіли показати зв'язок наших підрозділів з історичними попередниками, дали можливість гостям відчути себе справжніми воїнами X століття, у чому нам допомогли партнери з команди "Київград". Окрема подяка організаторам за можливість в межах такого неймовірного заходу зібрати для наших підрозділів кошти на дрон "Батон", який нищитиме ворога на фронті і наближатиме перемогу України".

Переможці марафону та напівмарафону "ПриватБанк Марафон Незламності 2025"