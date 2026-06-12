Кіберспорт України виходить на новий рівень: Максим Кріппа про головні досягнення UESF

Національна збірна України з кіберспорту готується до виступу на Esports Nations Cup 2026, одному з найбільших міжнародних турнірів серед національних команд. За рік Федерація кіберспорту України (UESF) реформувала чемпіонат країни, отримала статус офіційного партнера змагань та приступила до формування збірних у дев'яти дисциплінах.

Оновлена команда UESF на чолі з президентом Максимом Кріппою розпочала роботу 12 червня 2025 року. За цей час федерація зосередилася на розвитку національних змагань та підготовці українських гравців до міжнародних стартів.

Одним із головних проєктів року став оновлений Чемпіонат України з Counter-Strike 2 та Dota 2. Турнір отримав новий формат, чітку систему відбору та призовий фонд у розмірі 1 млн грн. У змаганнях взяли участь понад 1000 гравців і 200 команд з усієї країни.

Важливим досягненням стало отримання VRS-статусу від Valve. Завдяки цьому результати українських турнірів тепер враховуються в міжнародному рейтингу команд і можуть відкривати шлях до участі у світових кваліфікаціях. Ще одним знаковим кроком стало отримання UESF статусу офіційного National Team Partner Esports Nations Cup 2026. Турнір, який відбудеться в листопаді 2026 року в Ер-Ріяді, збере представників понад 150 країн світу та стане одним із наймасштабніших міжнародних форумів національних кіберспортивних збірних.

" Протягом року ми працювали над тим, щоб Україна була представлена на міжнародній кіберспортивній арені не лише окремими командами, а повноцінною національною збірною. І тепер у нас є можливість показати силу українського кіберспорту світові. Уже сьогодні наші гравці входять до числа найкращих у світі, а пряме запрошення збірної з Dota 2 до фінальної стадії турніру підтверджує високий рівень української школи кіберспорту ", — зазначив президент Федерації кіберспорту України Максим Кріппа.

Одним із головних успіхів стала кваліфікація збірної України з Dota 2 до фінальної стадії Esports Nations Cup без необхідності проходити відбіркові матчі. Таке право команда здобула завдяки 12-му місцю у світовому рейтингу.

До складу збірної увійшли гравці NAVI, які на початку 2026 року стали фіналістами престижного міжнародного турніру BLAST Slam VI.

Паралельно UESF продовжувала реалізацію соціальних проєктів. Протягом року понад 600 ветеранів та ветеранок долучилися до "Ігор ветеранів" у дисциплінах Counter-Strike 2, Dota 2 та EA Sports FC. Також федерація підтримала проведення CyberWarCup для військовослужбовців і ветеранів та спільно з MK Foundation передала комп'ютерне обладнання реабілітаційному центру TYTANOVI.

" Це був важкий, але продуктивний рік. Рік відкриттів, змін і покращень. Рік, коли ми стали кращою версією себе. Ми не лише провели масштабний Чемпіонат України, а й повернули нашу країну на міжнародну кіберспортивну арену. Попереду ще більше амбітних завдань: від виступу збірної на Esports Nations Cup до запуску освітніх програм та розвитку нових партнерств. Об'єднуємо кіберспортом та вірою в краще майбутнє України ", — підсумував CEO UESF Андрій Грищенко .

Серед головних цілей федерації на найближчий час - проведення LAN-фіналу Чемпіонату України, дебют національної збірної на Esports Nations Cup у Саудівській Аравії, запуск освітніх програм та подальше розширення міжнародної співпраці.