Інклюзія, нові технології та доброчесність у спорті: в Україні розпочав роботу BTN Foundation

BTN Foundation працює на перетині спорту, інклюзії та доброчесності. Організація розглядає спортивне середовище як важливий інструмент соціального впливу.

Основний фокус діяльності BTN Foundation — проєкти у сфері інклюзивного та адаптивного спорту, популяризація нових технологічних видів спорту і робота над формуванням культури доброчесності в українському спортивному середовищі.

Першою організацією, яка отримала підтримку BTN Foundation, стала Федерація технологічного спорту України (ФТСУ). Вона розвиває сучасні дисципліни, що поєднують спорт та технології, зокрема перегони FPV-дронів, робототехніку, кібербезпеку у форматі Capture the Flag та лазертаг. Системна благодійна допомога фонду буде спрямована на підтримку діяльності федерації та реалізацію її програм протягом 2026 року.

"Спорт — це простір, де формуються характер, стійкість і солідарність. BTN Foundation створено для того, щоб цей простір був більш доступним для кожного, незалежно від можливостей тіла чи соціального становища", — коментують у фонді.

У BTN Foundation зазначають, що підтримка ФТСУ стала першим практичним кроком у реалізації місії фонду.

У практичному вимірі це означає фінансову та організаційну підтримку спортсменів, розвиток програм адаптивного спорту в регіонах, освітні ініціативи для тренерів і спортивних організацій, а також партнерства з діячами та профільними комʼюніті , які щоденно працюють над позитивними змінами в екосистемі спортивної культури в Україні.