Ігрові футболки, квитки та бонуси – GGBET запускає GG.FAN, програму для фанатів спорту

23 вересня на платформі ggbet.ua стартує GG.FAN – програма лояльності, у якій вболівальники можуть перетворювати ставки на матчі улюбленої команди на ексклюзивні предмети. Лімітовані пропозиції доступні для фанатів ФК "Динамо" Київ, ФК "Полісся" Житомир та фанатів українського баскетболу. У колекціях команд – ігрові футболки, бонуси, квитки на домашні матчі та багато іншого.

З 23 вересня кожна ставка на матч "Полісся", "Динамо", матчів збірної з баскетболу та Суперліги GGBET з коефіцієнтом від 1.75 автоматично зараховуватиметься в рамках програми лояльності. Додаткових реєстрацій для участі не потрібно – достатньо увійти/зареєструватись безпосередньо на платформі ggbet.ua.

За кожні 100 гривень сукупної суми ставок на матчі команд учасникам нараховуватимуться 250 коінів, які можна обміняти на бонуси і ексклюзивні предмети.

25 ставок на матчі обраної команди відкривають першу особливу відзнаку вболівальника – бейдж Бронзовий фан для кастомізації ігрового профілю і додаткові 10 000 коінів. 50 ставок приносять статус Срібний фан і 25 000 коінів. Найголовніший статус – Золотий фан – і 50 000 коінів можна отримати за 100 ставок. Важливо: кожна з команд має свою систему накопичення ставок, і отримання нагород діє в межах матчів конкретної команди.

Накопичені коіни можна обміняти на:

ігрову футболку команд сезону 2026/2027;

квитки на домашні матчі "Полісся", "Динамо" та баскетбольні матчі Суперліги GGBET;

фан-бокс, який містить унікальні аватар і рамку для кастомізації власного профілю, а також фрібет 500 грн*;

цифрові аватари гравців: "Динамо" – аватари Миколи Шапаренка, Володимира Бражка і Андрія Ярмоленка, "Полісся" – аватари Владислава Велетня, Олександра Назаренка і Богдана Міхайліченка, збірна з баскетболу – аватари Олексія Леня, Святослава Михайлюка і В'ячеслава Боброва.

кастомну рамку профілю в стилі улюбленої команди.

Більше про правила участі в GG.FAN, обмін коїнів та інші подробиці тут.

Нагадаємо, що з 2025 GGBET є титульним спонсором "Динамо" та офіційним спонсором "Полісся", а з 2026 року — титульним партнером ФБУ, титульним спонсором національних чоловічої та жіночої збірних України з баскетболу та Чемпіонату України з баскетболу 3х3.

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УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 23.09.26 по 31.12.26 включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України).

*Під наданням фрібету розуміється його придбання гравцем за одну копійку з балансу особистого кабінету гравця.