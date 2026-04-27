Хочеш служити в ССО? Як підготуватися, навіть якщо ти не спортсмен

У більшості людей є стійке уявлення: щоб потрапити до Сил спеціальних операцій, потрібно бути мало не суперменом. Мати надлюдську витривалість, природну силу та ідеальні фізичні показники. Але реальність дещо інша. Вирішальним фактором є не стільки твоя фізична форма, скільки внутрішня мотивація та готовність щоденно працювати над собою.

Саме тому навіть ті, хто не вважає себе спортсменом, за належного підходу здатні досягати високих результатів. І коли мова йде про фізичну підготовку в ССО, вроджені "ідеальні дані" врешті поступаються системності та поступовому розвитку.

Нормативи ССО. Перевір себе

Готовий долучитися до ССО, але не знаєш з чого почати? Детальніше про тестування при зарахуванні на проходження БЗВП у навчально-тренувальному центрі ССО розповів інструктор з фізпідготовки з позивним "Фізрук":

"Нічого надскладного в тесті немає, але він добре показує базовий рівень. Комплекс фізо складається з чотирьох вправ, які послідовно потрібно виконати. Це:

відтискання в упорі лежачи;

присідання;

згинання колін до грудей в упорі лежачи;

човниковий біг на 10 метрів.

Вправи виконуються послідовно – по 30 секунд на кожну. Результат визначається за загальною кількістю повторень. Достатній рівень – 60. Якщо ви успішно виконали тестування – чекаємо в навчальному центрі".

Власне, все починається з рішення людини доєднатися до війська.

"І навіть якщо ти не виконав цей норматив, в навчальному центрі ми всьому навчимо, підготуємо та підтягнемо показники, – продовжує "Фізрук". – Ми не робимо акцент окремо на витривалості, силі чи швидкості. Все має бути в комплексі. В ССО цінується універсалізм, кожен має бути фахівцем не лише в своєму напрямку, але й в суміжних сферах. Те саме стосується і фізпідготовки".

Готуйся в команді

В Силах спеціальних операцій існує ціла програма підготовки новобранців. Разом, як кажуть, і готуватися приємніше. Наприклад, в Києві вже кілька років існує біговий клуб ветеранів, до якого можна приєднатися і абсолютно безкоштовно займатися спортом. Лише в цьому році десятки людей, долучившись до нього, підготувалися до служби. Тричі на тиждень хлопці та дівчата тренують силу та витривалість, разом бігають, а влітку і плавають. Подібні спортивні клуби є не лише у великих містах.

"Ми знаємо, на чому потрібно робити акценти і, виходячи з цього, будуємо програму, – каже незмінний учасник тренувань, представник "ССО Рекрутинг" із позивним "Шрек". – Наш біговий клуб процес очолює заслужений тренер України, тож усе відбувається на професійній основі. З будь-якого питання можна отримати консультацію або скоригувати тренування. На заняття приходять люди з різним рівнем готовності. Але з власного досвіду скажу: не буває поганого рівня фізичної підготовки – буває відсутність мотивації. У тебе є можливість підготуватися до служби, а ми в цьому залюбки допоможемо".

12 тижнів до мети

Що ж робити людям, які наразі не готові пройти тестування, мають зайву вагу чи давно не займалися спортом? Фахівці навчально-тренувального центру ССО розробили спеціальну програму, проходження якої дозволяє підготуватися до служби в ССО навіть людям з низькою на даний час фізичною готовністю. Тривалість програми 12 тижнів. А головне, як сказано вище, мати мотивацію та тренуватися системно.

"Хочу порадити – не намагайтеся працювати на максимумі, – наголошує інструктор з фізпідготовки "Фізрук". – Це завеликий стрес для організму і втома наставатиме дуже швидко. Навіть якщо для підготовки немає умов, наприклад, поблизу відсутній стадіон чи тренажерна зала, вихід можна знайти. Накидайте в рюкзак важкі речі і пройдіть з ним визначену дистанцію, якщо в будинку є сходи – підіймайтеся ними. Якщо хочете правильно тренуватися, беріть 70% від максимуму. Тобто, якщо поставили за мету пробігти десять кілометрів, ви сім кілометрів маєте подолати з високою інтенсивністю. Тоді організм звикає до навантаження і має запас на наступні три кілометри. Разом з фізичними навантаженнями не забувайте про відновлення. Це гарний сон, не менше семи-восьми годин на добу, і якісне харчування".

Пропонуємо 12-тижневу програму тренувань, виконання якої дозволить вам якнайкраще підготуватися до, можливо, головного кроку вашого життя – вступу до Сил спеціальних операцій.

12-тижнева програма тренувань

Одночасно з пробіжками на свіжому повітрі та заняттями в залі радимо не гаяти часу і обрати вакансію та підрозділ, в якому проходитиме служба.

сайт

facebook

instagram

telegram канал

Телефон: 0800357174