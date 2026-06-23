GGBET – титульний спонсор чемпіонату України з баскетболу 3х3

Партнерство розширює співпрацю бренду з Федерацією баскетболу України (ФБУ) навколо одного з ключових баскетбольних турнірів країни.

Букмекерський бренд GGBET став титульним спонсором національного чемпіонату з баскетболу 3х3 – формату, який виріс зі стрітболу й за лічені роки перетворився на світовий феномен. Грати в нього можна будь-де – від двору до арени, адже все, що потрібно, це кільце, пів майданчика й шестеро охочих.

Саме за доступність і драйв 3х3 називають головним міським командним видом спорту у світі. Дисципліна отримала олімпійський статус у 2017 році та дебютувала на Іграх у Токіо-2020.

Чемпіонат світу 2026 року у Варшаві став для жіночої збірної України сьомим в історії й другим поспіль: там українки посіли шосте місце, вигравши групу та вперше з 2017-го пробившись у плейоф – помітний крок уперед порівняно з попередніми сезонами. А невдовзі збірна підтвердила форму, без поразок пройшовши відбір на чемпіонат Європи 2026 року.

Найкращими ж результатами жіночої команди на світових першостях залишаються срібло 2016-го та бронза 2017-го. До слова, з цього року GGBET – також титульний спонсор національної чоловічої та жіночої збірної України з баскетболу.

"Баскетбол 3х3 – швидкий, видовищний і близький до вуличної культури. Для нас це ідеальний приклад масового спорту, який пройшов шлях від майданчика до олімпійської арени й заслуговує на системну підтримку. Як титульний спонсор Чемпіонату України ми хочемо посилювати турнір і робити навколо нього яскравий контент, помітний у медіа, й такий, що працюватиме на популяризацію баскетболу", – зазначив Сергій Міщенко, CEO GGBET.

GGBET 3х3 Чемпіонат України цього літа складатиметься із семи етапів: після старту в Києві тури приймуть Житомир, Вінниця, Луцьк, Хмельницький та Івано-Франківськ, а дві найкращі команди кожного етапу вийдуть у фінал, який відбудеться 29-30 серпня в Києві. Перший етап уже відбувся 14 червня на столичному ВДНГ: серед 28 команд переможцем стала Game Up.

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