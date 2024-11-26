GGBET став титульним спонсором ФК "Зоря" (Луганськ)

Ліцензійний букмекер продовжує підтримувати українські футбольні клуби і розвиток українського спорту. Співпраця із "Зорею" включатиме як спонсорську допомогу в чинному сезоні УПЛ, так і оновлення медійних платформ команди, спільні диджитал-проєкти та створення різноманітного контенту й спецпропозицій для вболівальників.

"Ми продовжуємо тримати свою лінію і робити все можливе, аби українські команди могли відчути підтримку бізнесу та сфокусуватися на нових досягненнях, – зазначив CEO GGBET UA Cергій Міщенко. – ""Зоря" Луганськ за свою сторічну історію зазнав чимало випробувань. Виклики, з якими деякі команди зіткнулися під час повномасштабної вторгнення, для "Зорі", на жаль, не нові. Незважаючи на це, луганчани є прикладом стійкості, вірності своїй позиції, цінностям і прихильникам, і надалі мають жагу до змін і розвитку. Будемо раді пройти із "Зорею" цей шлях і надати всі потрібні ресурси"".

Генеральний директор ФК "Зоря" Ігор Гузь прокоментував, що ця співпраця є важливою для клубу і його вболівальників: "Наша команда має величезну спортивну кар’єру та здобутки, які ми з гордістю несемо попри всі обставини. Вдячні GGBET не лише за фінансову підтримку, а й за ідеї, які допоможуть осучаснити наші онлайн-майданчики і відкрити нові можливості для вболівальників. Разом ми ще покажемо силу луганського футболу".

Перша гра "Зорі" за підтримки нового титульного спонсора відбудеться проти "Полісся" (Житомир) 25 листопада. Початок зустрічі о 18:00, трансляція буде доступна на УПЛ ТБ. У соцмережах GGBET і клубу фани зможуть знайти цікаві активності до матчу.