Футбольні матчі та статистика в месенджері: нова функція від Rakuten Viber для вболівальників

Напередодні головної футбольної події року Rakuten Viber запускає нову функцію для українських вболівальників. Вона дозволить стежити за улюбленими командами та розвитком подій під час матчів.

Щоби скористатися функцією, потрібно обрати улюблені команди в спеціальному банері вгорі списку чатів. Після вибору команди банер зникне з головного екрану, щоб не відволікати. Надалі вболівальники в спеціальному віджеті отримуватимуть сповіщення про початок гри та про кожен гол обраних команд.

Крім того, для кожного матчу у цьому віджеті у Viber зʼявиться окремий екран з ключовою статистикою гри, тож уболівальники зможуть стежити за подіями на полі. Для тих, хто випадково закрив банер або вікно вибору команд, можна повернутися до вибору через банер нагорі екрана "Додатково".

Функція доступна з 6 червня до 19 липня в останніх версіях мобільного застосунку Viber для Android і iOS.

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Про Rakuten Viber

Rakuten Viber — один з найбільш надійних і популярних застосунків у світі. Ми створюємо безпечне середовище, в якому люди підтримують значимі стосунки, радіють цінним моментам зі своїми родинами та друзями, керують справами та приділяють час своїм захопленням — все це в єдиному застосунку. Як суперапп ми надаємо нашим користувачам послуги, що покривають усі аспекти повсякденних потреб.

В Україні Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., світового технологічного лідера у сфері фінтех, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.