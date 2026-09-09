Фонд BTN Foundation підтримав діяльність Української ліги боксу ветеранів бойових дій

Підтримка благодійним фондом BTN Foundation Української ліги боксу ветеранів бойових дій передбачає спільну роботу над реінтеграцією ветеранів через спорт. Об'єднавчою метою стала допомога військовим, які повертаються до цивільного життя після служби.

Українська ліга боксу ветеранів бойових дій — громадська організація, що допомагає ветеранам проходити фізичну та психологічну реабілітацію і адаптуватися до цивільного життя через заняття боксом. Ліга регулярно організовує турніри в Києві та інших містах, де на ринг виходять виключно захисники-ветерани.

Ліга також була й співорганізатором благодійних міжнародних вечорів боксу, зокрема з боями на кріслах колісних, які відкривають можливість повернутися у спорт військовим із важкими пораненнями.

"Робота Ліги заслуговує на увагу та підтримку. Спорт дає ветеранам простір для відновлення сил, повернення впевненості й нових цілей після служби. Ініціативи, які працюють у цьому напрямі, роблять важливу справу для всього суспільства" , — коментує Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

Фонд підтримуватиме інституційний розвиток організації, проведення турнірів та програм відновлення учасників. Такий формат допоможе Лізі планувати регулярні заходи й вибудовувати роботу з ветеранами у довготерміновій перспективі. Перший турнір за підтримки BTN Foundation відбудеться 10 жовтня.

"Співпраця з BTN Foundation відкриває нові можливості для Української ліги боксу ветеранів бойових дій в роботі з реабілітації наших Героїв через бокс. Наша головна місія - аби військові після повернення до цивільного життя якнайшвидше до нього пристосувались, і ми це робимо через їхню участь у турнірах з боксу серед ветеранів, які ми в тому числі максимально інтегруємо у вечори професійного боксу. Ми надзвичайно поважаємо наших ветеранів, кожного, хто захищав Україну та віддав частину свого життя, тому ми маємо працювати заради їхнього майбутнього в цивільному житті. Бокс – чудовий інструмент в реабілітації військових. В цьому виді спорту багато координаційної роботи, ним також можна займатися сидячи, тобто він корисний для ветеранів на кріслах колісних. Ми намагаємось наш вид спорту пристосовувати та індивідуалізувати під потреби кожного ветерана, який ним займається", – коментує Ігор Фаніян, співзасновник Української ліги боксу ветеранів бойових дій.

BTN Foundation працює на перетині спорту, інклюзії та рівних можливостей і сприяє ініціативам, що поєднують спортивний розвиток із суспільною цінністю. Підтримка Української ліги боксу ветеранів бойових дій продовжує цей напрям, адже об'єднує спортивне відновлення військових із розбудовою адаптивного спорту.