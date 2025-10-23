FAVBET сплатила 6,4 млрд грн податків за дев’ять місяців 2025 року

Група компаній залишається найбільшим платником податків галузі.

Група компаній FAVBET, один з лідерів українського iGaming-ринку, повідомила про сплату 6,4 млрд грн податків та зборів до державного бюджету за перші дев’ять місяців 2025 року. Цей показник перевищує на майже 25% вище суми відрахувань за аналогічний період 2024 року.

" FAVBET — український бізнес, який добре розуміє цінність податкової дисципліни у сучасних умовах. Попри виклики ринку, група компаній продовжує збільшувати свій внесок в економічну стійкість та обороноздатність держави, створює робочі місця та підтримує сотні ініціатив в гуманітарній сфері ", — заявили у групі компаній.

За оцінками галузевих асоціацій, у 2025 році індустрія азартних ігор демонструє сповільнення та стикається зі зростанням нелегального сегменту, що прямо шкодить бюджетним надходженням. У цих умовах FAVBET нарощує свій офіційний внесок та залишається одним з найбільших платників податків гральної галузі України.

Окремим напрямом діяльності групи компаній FAVBET є системна благодійна та волонтерська підтримка.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну сума допомоги українській армії та Силам оборони перевищила 730 млн грн як через донати на проєкти UNITED24, так і пряме постачання автівок, дронів та іншого високотехнологічного обладнання в підрозділи Сил оборони.

Ще понад 300 млн грн спрямовано на реабілітацію військових і реінтеграцію ветеранів, а також на проєкти в галузях медицини, технологій, освіти, культури та спорту.

Станом на жовтень 2025 року, групою компаній реалізовано понад 100 благодійних ініціатив.Серед власних проєктів групи FAVBET — підтримка українських громадян за кордоном, програми ІТ-освіти для дітей з числа ВПО, а також загальнонаціональні тренінги з домедичної допомоги для спортивної спільноти, в рамках якої пройдуть навчання до 1800 тренерів, спортсменів та спортивних діячів.

Разом із тим група компаній продовжує курс на розвиток індустрії та підтримку загальнонаціональних проєктів у сфері відповідальної гри.

Починаючи з 2023 року, FAVBET є головним меценатом комплексного проєкту з впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності.

У межах проєкту в Україні було вперше затверджено держстандарт соціальної послуги "Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю", що передбачає повністю безкоштовну та анонімну допомогу — від діагностики до відновлення та подальшої підтримки.

Викладені у стандарті принципи вже успішно застосовуються у спеціалізованому київському центрі "Простір життя", відкритому за участі FAVBET та партнерів.

У 2025 році FAVBET також стала партнером ГC "Центр відповідальної гри" у великому проєкті з обміну досвідом між Україною та ЄС. Ініціатива об’єднує представників українських держустанов, громадського сектору й бізнесу для вивчення кращих європейських підходів до відповідальної гри та ефективного регулювання.