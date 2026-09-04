Ексклюзивний ранній продаж квитків на матчі збірної України: з кешбеком 20,26% у криптовалюті та шансом потрапити на тренування

WhiteBIT, титульний криптопартнер національної збірної України з футболу, відкриває 48-годинний ексклюзивний ранній продаж квитків за криптовалюту на два номінально домашні матчі "синьо-жовтих" у Лізі націй УЄФА. Такий формат дає змогу вболівальникам придбати квитки на найкращі місця за кілька днів до старту загального продажу.

2 жовтня команда Андреа Мальдери на стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві прийматиме Північну Ірландію, а 5 жовтня – Угорщину.

Завдяки партнерству УАФ та WhiteBIT вболівальники зможуть отримати більше. Цього разу перші 1000 покупців, які придбають квитки за криптовалюту USD₮, отримають кешбек у розмірі 20,26%. Крім того, чотири вболівальники, які придбають квитки за USD₮, зможуть отримати можливість побувати на тренуванні національної збірної України. Перед кожним із двох домашніх матчів буде розіграно по два доступи на тренування.

Продаж квитків за криптовалюту триватиме 48 годин - з 4 по 5 вересня включно. Придбати квитки можна за посиланням через двох офіційних квиткових операторів - M-ticket та Ticketsbox. Обидві платформи підтримують оплату в криптовалюті завдяки інтеграції криптопроцесингового сервісу Whitepay.

Збірна України розпочне новий сезон Ліги націй 25 вересня матчем проти Угорщини. "Синьо-жовті" виступають у дивізіоні B та потрапили до групи B2, де їхніми суперниками також стали Грузія та Північна Ірландія. Результати виступу у Ліги націй матимуть значення на шляху збірної України до Євро-2028: переможці груп, які не кваліфікуються на турнір через основний відбір, зможуть отримати місце у плей-оф кваліфікації.

Через повномасштабну війну Україна продовжує проводити номінально домашні матчі за межами країни. Цього разу команда зіграє у Трнаві на стадіоні Антона Малатинського, який прийматиме три поєдинки групового етапу Ліги націй.

WhiteBIT з 2023 року будує навколо Збірної повноцінну цифрову фан-екосистему, де блокчейн-технології стають інструментом реальної взаємодії між командою та її вболівальниками. Криптобіржа та збірна першими в Європі впровадили продаж квитків на футбольні матчі за криптовалюту. Сьогодні близько 10% усіх квитків купують за крипту. У січні 2026 року компанія підвищила статус до титульного криптопартнера. А вже у березні 2026 року на вирішальному матчі у Валенсії компанія створила першу у світі Криптотрибуну - окремий простір на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія", де національні кольори зустрілись із Web3-технологіями.

WhiteBIT – найбільша європейська криптобіржа за трафіком, входить у W Group і є однією з найвідоміших у світі продуктових ІТ-компаній, що має українське коріння. Заснована у 2018 році та є асоційованим членом Спілки технологічного бізнесу Diia.City United. W Group налічує понад 40 мільйонів клієнтів зі 150 країн та впроваджує передові Web3-рішення для бізнесу, благодійності та державних ініціатив. Компанія є партнером Visa, FACEIT, lifecel, Києво-могилянської академії, футбольних клубів "Барселона" та "Ювентус", Національної збірної команди України з футболу та Жіночої збірної з тенісу.