Динамо – Шахтар у Кубку України: букмекери оцінили шанси команд

"Динамо" проти "Шахтаря" — це, безперечно, головне протистояння в українському футболі. Дивовижно, але календар склався так, що на цьому тижні нас чекає одразу два "Класичних" — спочатку у середу, потім в неділю. І першим із них йде матч 1/8 фіналу Кубка України у Києві. Разом з Favbet спробуємо оцінити шанс обох команд

Ми звикли, що зазвичай, якщо "Динамо" та "Шахтар" зустрічаються у Кубку, то найчастіше це буває саме у фіналах. З 2002 по 2025 рік команди 11 разів зійшлись у заключному матчі турніру. До цього сезону за статистикою була повна рівність, по 5 перемог. Але в 2025 "Шахтар" переміг "Динамо" у серії пенальті і вийшов вперед у цьому протистоянні. Загалом в Шахтаря 15 перемог у Кубку, у Динамо — 13.

Але цього разу сліпий жереб звів двох грандів вже в 1/8 фіналу. Тож тепер на цій стадії у нас з одного боку матчі на кшталт "Локомотив" – "Нива Вінниця" та "Агротех" – "Фенікс-Маріуполь", а з іншого "Динамо" – "Шахтар". Втім, прямо зараз обидві команди не виглядають вже такими гегемонами в українському футболі, і вважати цей матч достроковим фіналом буде не надто коректно.

І кияни, і донетчани зараз переживають непрості часи. "Динамо" програло обидва матчі в Лізі Конференцій, а в чемпіонаті у 5 матчах поспіль зіграла внічию, втрачаючи перевагу на останніх хвилинах. Йшли розмови і про негаразди і конфлікти всередині клубу. Втім, на вихідних команда Шовковського обіграла Кривбас 4:0, і це може повернути киянам впевненість у власних силах

"Шахтар" також в жовтні двічі провалився — спочатку програв 1:4 ЛНЗ, а згодом і Легії 1:2 у Лізі Конференцій. На вихідних гірники легко розгромили Кудрівку, але говорити про те, що команда Турана повертається до своєї кращої форми, ще зарано.

Не дивно, що у протистоянні двох нестабільних грандів експерти Favbet вважають шанси практично рівними. На перемогу "Динамо" в основний час коефіцієнт 3, на "Шахтар" 2.35, і на те, що гра перейде в овертайм коефіцієнт 3.4.

Якщо ж говорити не про основний час, а виключно про те, хто вийде в чвертьфінал, то тут 1.7 на "Шахтар" і 2.06 на "Динамо". В процентному співвідношенні це приблизно 55% на 45% на користь гірників, але в будь-якому випадку перевага мінімальна

То ж очікуємо на запекле протистояння, в якому все може вирішити один єдиний гол. І абсолютно не виключено, що як і в травні цього року матч може перейти в овертайм чи навіть серію пенальті. Слідкуємо за Кубком України разом Favbet і обираємо свого фаворита.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.