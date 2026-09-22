Центр відповідальної гри вивчив естонський досвід профілактики ігрової залежності

Навчальний візит до Естонії, організований Громадською спілкою "Центр відповідальної гри" (RGC), відбувся 7–8 вересня 2026 року. Українські фахівці ознайомилися з естонськими регуляторними підходами та методами профілактики ігрової залежності.

Візит був спрямований на розширення міжнародного обміну досвідом та посилення комплексної програми запобігання ризиковій поведінці гравців в сегменті гемблінгу, над якою працює RGC за підтримки партнерів. Програма поєднує медичний, соціальний, освітній, цифровий та фінансовий напрями. Серед ключових завдань спілки залишаються дослідження й адаптація успішних європейських практик щодо запобігання ігровій залежності для подальшого закріплення в українському законодавстві та державній політиці.

До складу української делегації увійшли представники державних органів, а саме Міністерства цифрової трансформації, Державного агентства ПлейСіті, Центру громадського здоров'я МОЗ. Естонську сторону представили фахівці Міністерства соціальних справ, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Національного інституту здоров'я і розвитку та Центру консультування щодо ігрової залежності.

Українські фахівці під час візиту ознайомилися з естонською моделлю міжсекторної профілактики, організацією послуг у сфері психічного здоров'я, податковим регулюванням азартних ігор і роботою Центру консультування щодо ігрової залежності. Делегація відвідала Центр лікування та реабілітації залежностей у Вільянді та благодійну спільноту Lootuse Küla, досвід яких дає показове порівняння державної і недержавної систем допомоги.

" Показовим прикладом Естонії є запобігання проблемі залежностей, починаючи зі шкільного віку, де в цілях профілактики готують молодь до стійкості та реагування на складні життєві обставини, що зменшує ризик формування залежностей ", — зазначила Світлана Грищенко, представник RGC.

З акцентів, на які варто звернути увагу як гарний приклад взаємодії держави і громадянського суспільства та бізнесу в профілактиці і лікуванні ігрової залежності це:

спільне фінансування (державна допомога та зовнішня благодійна) реабілітаційних центрів з профілактики та подолання негативних наслідків ігрової залежності;

побудова моделей самообмеження гравців в азартній грі;

посилення ролі організації із запобігання ігровій залежності в суспільстві та на державному рівні.

" Нам важливо вивчати міжнародний досвід і бачити, як він працює на практиці та що дає суспільству. Україна може взяти найкращі європейські напрацювання у сфері відповідальної гри й адаптувати їх до власних реалій, щоб сформувати сучасну систему профілактики ризикової поведінки ", — зазначила Ольга Ісаєва, директорка ГС "Центр відповідальної гри".

Наступним пунктом міжнародного календаря програми обміну міжнародним досвідом за підтримки RGC та партнерів стане профільна подія SBC Summit 2026 у Лісабоні, яка триватиме з 29 вересня до 1 жовтня. Цей майданчик щороку збирає регуляторів, державних посадовців, операторів ринку та суміжних індустрій, фахівців із психічного здоров'я та громадські організації навколо теми захисту гравців і відповідальної гри.

Спілка продовжує системну дослідницьку діяльність за підтримки партнерів, вивчаючи міжнародні підходи до відповідальної гри та захисту гравців. Результати цієї роботи RGC поступово оприлюднює на своєму сайті та в форматі рекомендацій передає в роботу профільним експертам з боку влади та приватного сектору.