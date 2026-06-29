BTN Foundation підтримав Федерацію технологічного спорту України

Благодійний фонд BTN Foundation надав підтримку Федерації технологічного спорту України. Благодійна допомога буде спрямована на розвиток технологічних спортивних дисциплін та популяризацію сучасних напрямів спорту, що поєднують змагальність і технології.

Федерація технологічного спорту України (ФТСУ) — організація, що об'єднує фахівців, тренерів, суддів та ентузіастів сучасних технологій навколо нових дисциплін, де майстерність поєднується з інженерним мисленням. До ключових напрямів ФТСУ належать перегони FPV-дронів, дрон-рейсинг, виконання місій наземними роботизованими комплексами (НРК), кібербезпека у форматі Capture the Flag та лазертаг. Федерація проводить змагання всеукраїнського та міжнародного рівня, організовує навчально-тренувальні збори, семінари для суддів і тренерів, а також представляє Україну на міжнародних виставках і конференціях.

"Технологічний спорт — це про реальні навички: керування дронами, кібербезпека, інженерні рішення. Ми вдячні за підтримку BTN Foundation, котрий поділяє наше бачення. Разом ми будуємо спільноту людей, яким це цікаво, і даємо їм майданчик для розвитку та змагань", — коментує Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України.

Протягом 2026 року ФТСУ планує реалізувати насичену програму заходів: понад 50 подій, серед яких Кубки та Чемпіонати України з різних дисциплін, міжнародні турніри у Польщі та Франції, участь у виставках оборонних технологій у Великій Британії, Азербайджані та Туреччині, а також навчально-тренувальні збори як складова підготовки національних збірних команд. Також плануються турніри за участю ліцеїстів і курсантів профільних навчальних закладів.

"Ми підтримуємо спортивні ініціативи, де важливі рівні можливості та чесні правила. Технологічний спорт поєднує змагання, інженерне мислення та сучасні навички, які відкривають нові перспективи. Його культуру ще тільки формують. Це якраз той момент, коли варто бути поруч", — зазначають у BTN Foundation.

Благодійний фонд BTN Foundation заснований у 2026 році. Він підтримує розвиток спорту на перетині інклюзії та доброчесності. Серед пріоритетів фонду — адаптивний спорт, підтримка спортсменів і проєкти, що формують культуру чесної гри та рівних можливостей.